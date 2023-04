Un joven denunció que un hombre lo amenazó con un arma al confundirlo

En un grave incidente callejero, un joven denunció que un hombre le cruzó el auto en plena avenida Cuba (del barrio Pirayuí), bajó con un arma de fuego en la mano y lo amenazó al creer que se movilizaba en su motocicleta, que al parecer habría sido sustraída con anterioridad.

Antonio González relató que hace poco compró esa moto, “una Motomel Blitz de 110 cc. Iba con mi mujer embarazada cuando de pronto se nos cruzó en el camino un automóvil que venía tocando bocina. Casi me chocó. Tuve que subir a la vereda y ahí bajó este hombre, me apuntó y me dijo que esa moto era suya”.

El joven de 19 años añadió además: “Para nosotros era todo confusión. Este desconocido me pidió los papeles y mi documento, en verdad, en la confusión le di. Pasaba otra persona que llamó a la Policía y llegó un patrullero que nos llevó hasta la Comisaría 13ª, donde estuve más de dos horas esperando una respuesta”, relató a El Litoral.

“En todo momento estuve tranquilo porque no robé nada. Mi esposa quedó en shock por el tema del embarazo y este hombre, que al otro día me enteré que al parecer era policía, jamás pidió disculpas, ni nada. Después de apuntarme con un arma y amenazarme, se fue como si nada. A mí me llevaron a Medicina Legal y todo. No entiendo por qué”, se preguntó.

Además de denunciar a la persona que lo amenazó pidió de manera pública “datos de un hombre llamado Evaristo Raúl Amarilla, que es el legítimo propietario de mi moto, porque yo la compré de buena fe, pero la cédula verde está a nombre de esta persona que no la estoy pudiendo localizar”, solicitó.

Asimismo, agregó: “Tengo que ubicarlo porque de lo contrario no puedo retirar mi moto, la que está retenida en la Comisaría 13ª del Pirayuí”, sostuvo.

En otro orden de cosas, se supo que la titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones María Andrea González solicitó que la denuncia sea remitida a esa Fiscalía para continuar con las tramitaciones por encontrarse involucrado un funcionario policial.

