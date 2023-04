No cobran hace 10 meses y sufren “persecución y violencia ideológica”

Tras la confirmación de los trabajadores no docentes, Walter Benítez, Oscar Pereira y Natalia Bogado dijeron estar “sufriendo una persecución con amenazas, acoso, y sumarios administrativos que violan el debido proceso”.

Tanto Benítez, Pereira y Bogado, coincidieron que la situación vulnera todos los derechos protegidos constitucionalmente, y que “sería inminente la cesantía”.

Por esta situación confirmaron la persecución ideológica llevada adelante por la gestión del Rector Augusto César Parmetler.

Benítez detalló que sigue presentándose a trabajar a pesar de las amenazas sufridas y el hostigamiento constante que viene soportando hace meses.

Informó que tuvo diferentes formas de hostigamiento, “como por ejemplo impedir el acceso a la oficina donde cumplía funciones como administrativo, permaneciendo a la intemperie durante la jornada laboral; y ahora una supuesta cesantía que no me fue notificada formalmente, y de la que me entero por un mensaje que envió por celular mi jefe inmediato cuando me presenté a trabajar.”

También Oscar Pereira y Natalia Bogado indicaron que dejaron de cobrar sus haberes hace más de 10 meses, sin que fueran notificados de las razones ni recibir explicaciones de Secretaria de Gerencia y Desarrollo, responsable primaria de la suspensión de haberes, ni del Rector Parmetler, titular del ejecutivo universitario.

Bogado dijo que “a pesar de ello sigo concurriendo a mi lugar y horarios habituales de trabajo”.

Por su parte Oscar Pereira sostuvo que “es una situación que no le deseo a nadie porque toda persona merece ser respetada en su dignidad y derechos. Acá hay familias sufriendo por el daño que están produciendo al instalar la persecución como método de “disciplinamiento” de los que eligen el camino de la no violencia”.

Por otra parte, el pasado viernes el plenario de secretarios generales de la CGT-Regional Formosa dio a conocer un comunicado adhiriendo al plan de lucha de ATUNF en defensa de los derechos laborales avasallados por el Rectorado de la UNAF.

En el documento la CGT-Formosa consignó explícitamente que a los reclamos de pago integral de los salarios, se suman las “numerosas denuncias por violaciones de los derechos laborales, persecución laboral y violencia permanente por parte de la gestión de Augusto César Parmetler.”

Mientras tanto fuentes gremiales universitarias anunciaron que la cuestión se agrava ya que se contrdetectaron gruesas reducciones en las liquidaciones de los sueldos brutos, lo que constituye una irracionalidad violatoria de las normas que regulan el trabajo en la Argentina.