La fragmentación del país

El historiador económico y profesor universitario Pablo Gerchunoff abordó recientemente un análisis indispensable para la Argentina actual y la venidera: el peronismo (que nos gobierna) en una sociedad fragmentada.

Con una propuesta sobre lo que, cree, debe hacerse para reencauzar la situación en años venideros, Gerchunoff, sobre todo, aporta elementos centrales para explicar qué pasa, cómo se llegó a la situación actual y el rol que tuvo (y tiene) el kirchnerismo en la mortificante realidad.

Esta radiografía del kirchnerismo y sus acciones, previenen de lo que se ha hecho bajo el sino político de Néstor y Cristina, pero que aun puede reverdecer en próximas instancias.

Y dice: “(...) Así se cerró el círculo histórico, en el plano de los valores, el bien contra el mal. Pero lo que hemos denominado “el vuelo hacia la locura” persistía en su doble faz con independencia de los negocios turbios: las políticas del primer Perón trasplantadas al presente; las políticas fiscales kirchneristas, esa novedad –al menos por la magnitud de las dosis – en la historia justicialista. Esos eran en verdad los dos ingredientes principales de la receta santacruceña, la marca distintiva, más allá del juicio moral. Para fines de 2015, cuando luego de dos mandatos Cristina Kirchner dejó el gobierno en manos de Mauricio Macri, tres cosas eran evidentes: la arquitectura económica que había quedado montada condenaba a la sociedad al estancamiento y a reproducir la fragmentación; iba a ser enormemente difícil revertirla; en el contexto argentino, era además infinanciable. En efecto, esto estaba claro en diciembre de 2015. Y sigue estando claro, con las piezas del jarrón chino ahora pulverizadas, en el turbulento otoño de 2023. Es en este otoño, justamente cuando el kirchnerismo cumple veinte años, que la clase política, incluida alguna versión del propio peronismo, se pregunta cómo volver a la razón. Quizás con un San Jorge… ¿podemos llamarlo de la cordura?... que con su espada decapite al dragón de un tajo en un instante histórico para que nunca vuelva a estar entre nosotros. Quizás con un tratado de paz…¿podemos decir “entre los cuerdos”?... que integre al dragón a una utópica vida política de nuevo tipo. El coraje político revolucionario, la prudencia política reformista, una vieja disyuntiva. Dios dirá. La moneda está en el aire”.

Si bien habrá que descartar la analogía violenta, como la decapitación con un tajo, la idea de un acuerdo entre partes que coincidan e impulsen presupuestos mínimos para la pacificación de la economía es un bálsamo en el río de tinta que hace un cauce sobre lo que hay que hacer a futuro en la tierra infértil del presente.

La fragmentación de la sociedad, ese jarrón chino que se resquebraja, tiene sus historia.

“El jarrón tuvo pequeñas rajaduras a lo largo de los años 60 y primeros 70, pero –vistas a la distancia- no resultaron perturbadoras. La alarma –las rajaduras mayores- aparecieron con el Rodrigazo de 1975 y con la dictadura militar, y se hicieron indisimulables luego, con las hiperinflaciones y el alto desempleo de Menem. El jarrón finalmente se hizo pedazos en 2001, dejando un tendal de desocupados, trabajadores marginales y pobres. Eso fue visible para todos. De eso y de su compleja relación con la política escribieron Juan Carlos Torre, Rodrigo Zarazaga y Carlos Pagni, este último en un libro reciente. También fue visible para Néstor Kirchner, que por un encadenamiento de causas y azares llegaría a la presidencia en mayo de 2003 con apenas el 22 por ciento de los votos”, dice Gerchunoff.

“Desde su llegada al poder, los indicios de la fragmentación social habían cedido un poco con el crecimiento empinado, pero no habían vuelto atrás por completo ni mucho menos. Eso fue el origen de un miedo obsesivo: perder el poder y el caudal político que habían sabido conquistar con relativa rapidez, a fuerza de audacia, astucia y tasas de crecimiento chinas. El matrimonio percibió alarmado que no estaban gobernando una sociedad peronista, y que la propia política peronista –en su versión sindical y en su versión territorial, distinción que poco antes había señalado Stephen Levitsky en un influyente artículo académico- podía pedir en cualquier momento que rindieran cuentas. Tenían que pegar urgentemente las piezas del jarrón chino, volver a un pasado que recordaban glorioso. Imposible”. Y vale como conclusión: “Los jarrones chinos no son distintos al resto de los jarrones: cuando se rompen no tienen arreglo”.