Las palabras en elecciones son drones endemoniados

Por Adalberto Balduino

Especial para El Litoral

Todas las palabras buscan un efecto. Las que no, la buscan por “rebote”, conmueven, contaminan el aire, dan en el blanco de carambola peligrosamente. Es como la tecnología en su afán de mejorar, a la larga es utilizada para fines aberrantes sin poner la mano en directo ni dar la cara. Sino a distancia, frente a la pantalla y con el botón rojo cerca de las manos, lo cual agrava sus culpas e intenciones.

Jhon William Wilkinson, en una columna titulada: “Baúl de bulos”, dice algo que pensamos todos, no por ocurrencia sino por experiencia: “Año de elecciones, año de despilfarro y disparates a discreción.” Duele, pero más de una vez lo hemos comprobado, lo vivimos y no asentimos, si debemos y nos debemos, siempre con la crítica en mano, dando y despertando.

Formando conciencia de lo que no se debe. Por más beneficios, mirar para otro lado no es la solución, es el camino desandado de las cifras estrepitosas de una inflación endémica, justamente por no ver el real problema.

Meternos en los medios, en las plataformas, sintonizar imagen o sonido, es de cuidado, debemos desandar con cascos y auriculares, que nos permitan protegernos. Es tal la andanada de relatos que “reprimen” certezas, que no es saludable.

Promesas lanzadas a los aires. Soluciones juradas. Aislamiento total “porque todo lo de afuera”, siempre para esa “casta” es malo, sin hacernos primeramente mea culpa, porque somos tan culpables como ellos por callar.

Es tan vil el mensaje, que se valen de “sangre y de muertos”, como un rezo dramático si gana el otro y no los otros. Se podría encuadrar algunos desfasados, fuera de carril como fomentadores de apología de violencia.

Pero todo en esta época de “vacas flacas”, cualquier cosa es válida con tal que conmocione. El efecto está logrado. Queda como último recurso la tardía reacción ciudadana de poder separar la maleza del trigo.

Pero la obsecuencia, la entrega sin condicionamientos, hace mella a la larga, o se aparenta que estamos bien tragando sin hacer cara fea, o se llega a la realidad aunque tardía, que la fiebre ya es muy alta.

En medio de tanta decepción por una inflación que nos “come todo” como la propia vida con sus esperanzas marchitas, desde el Gobierno, como defensa, justificación o verdadera sorpresa dijeron: “Pensamos que lo íbamos logrando, pero no fue así.”

Esto es la consecuencia de pensar para caminar para atrás, peligrosa práctica de equilibrio, difícil empresa que pueda avanzar si se ha elegido volver a andar lo andado, repitiendo una y otra vez la inacción de los mismos errores.

Cayetana Alvarez de Toledo, Diputada en el Congreso por el Partido Popular, española, hija de madre argentina, dijo al respecto de esa “marcha para atrás”, “El populismo no es una forma de hacer política. Es la antipolítica: su némesis y principal rival, porque se disfraza de política para destruirla desde su interior. Es el burro de Troya de la democracia: aúna ignorancia y mala intención.”

Acá no hay ignorancia, es haber agotado por comodidad y viveza el servilismo como medio de vida y no ser mínimamente precavidos como para avizorar que, a la larga, uno de los síntomas más claros es la inseguridad con la delincuencia como mascarón de proa.

Uno se pregunta: ven, escuchan, están enterados de esta guerra diaria por el sustento, leen la realidad, se ponen en el lugar de los afectados, experimentaron alguna vez la violencia, conocen el precio del peligro constante.

Concluir el día y prepararse para el próximo, estar “pertrechados” y saber que quienes están detrás de las líneas oponentes son sus propios hermanos de origen, que todos juntos buenos y malos conforman un pretendido país.

Personas que han llegado al límite que solamente robando podrán “alzar la olla.”

Suena feroz y desopilante que en el “granero del mundo” estemos viviendo esta película de buenos y de malos. Es que hay bronca en el gallinero, es rabia contenida, donde mil veces caímos.

Ralf Shuler, autor del libro Dejadnos ser populistas, lo dice claramente para que las dudas no se apoderen nuevamente de nuestro sentido común: “Debemos admitir que el populismo es la especia y el ingrediente básico de la política. El populismo es útil porque muestra una brecha de representación, una deficiencia de la democracia y una señal de alarma.”

En su libro El estado de ánimo es peor que la crisis, Felipe González “Felipillo”, dice: “Todos los políticos dicen representar a la gente, hacen promesas insostenibles y promocionan soluciones demasiado fáciles para problemas demasiado complejos.”

Las promesas tienen un límite, no cumplirlas y a la vez tirar falsos relatos, son como drones endemoniados que se vuelven contra uno mismo.