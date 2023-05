La cancelación que Telefe le impuso a Jey Mammón tras las denuncias en su contra

Luego de haber estado instalado en Madrid durante unos días tras ser denunciado por presunto abuso sexual de un menor de edad, Jey Mammón, sorprendió a todos con su regreso a la Argentina durante la jornada del lunes.

“Lo más importante para mi es que quede claro que es un hecho que no sucedió. Iré hasta las últimas consecuencias. A dónde más voy a volver si no es Argentina. Ahora me voy a mi casa”, respondió Jey apenas regresó al país ante las consultas de la prensa.

Pero en esta trama entra algo muy importante para el futuro del conductor: su situación contractual y laboral con Telefe, el canal que lo cobijaba hasta antes de estallar el escándalo. “Hasta fin de año estoy en Telefe”, disparó el famoso dentro de las declaraciones que dejó tras bajarse del avión y dirigirse hacia su casa.

Lo cierto es que Telefe decidió suspender el contrato del conductor tras la denuncia de Lucas Benvenuto. Lo sacó de 'pero eso no sería lo único ya que a pesar de que el programa continúa con una nueva conducción, también lo habría sacado de su estrategia digital.

Y en medio de toda esta movida, el canal tomó una decisión 3.0 para cancelarlo. Esto se puede ver en la página oficial del canal, con el curioso detalle de que el programa no aparece en la lista de shows que tiene la señal. Y eso que estamos hablando de uno de los grandes caballitos de batalla que tiene.

Y no sólo se referiría a eso, ya que Telefe suele promocionar a todos sus ciclos y en este caso 'La Peña de Morfi' pasó a estar a un plano más secundario en cuanto a "venta de programa" si tomamos en cuenta los otros formatos que tiene el canal.

Esto se debería al cambio de imagen de Mammón, que con este escándalo mediático obligó a Telefe a tomar decisiones. Y, como ese presunto delito no es compatible con el perfil del canal y sus valores familiares, taparon todo lo que esté asociado a él.

De todas formas, esto no quiere decir que se esté especulando la posibilidad de levantar el programa. Y de hecho ya se ha hablado de varios candidatos para ser reemplazantes de Jey dentro del formato. Si bien ahora se encuentra Georgina Barbarossa ocupando ese lugar, también se habla de Soledad Pastorutti y más alternativas.

"No sé si se lo avisaron, pero Telefé decidió que no vuelva a la pantalla del canal. Está decidido desde el día en que lo sacaron del aire. No hay marcha atrás, le seguirán pagando y seguramente cumplirán el contrato", disparó por su parte este lunes por la noche Ángel de Brito en su programa diario de LAM.

