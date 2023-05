“Contento con el título, pero no con la marca”, reconoció el campeón

Carlos Layoy consiguió su 13º título de salto en alto en forma consecutivo en el Campeonato Argentino. Ayer, en el certamen que se realizó en Concepción del Uruguay logró superar la varilla en los 2,10 metros y eso le alcanzó para quedarse con el primer puesto. “Estoy contento por el título, pero no tanto por la marca. Son torneos donde por ahí no salen las cosas como uno quiere pero hay que disfrutar el primer puesto”, reconoció Layoy a los pocos minutos de lograr la consagración.

“En el momento de la prueba, uno trata de no mezclar sensaciones. Creo que en la carrera estuve descoordinado y eso no me permitió saltar más alto”, dijo en declaraciones a Depor TV.

“Vengo de saltar en Brasil, la idea es sumar torneos para entrar en el ritmo de la competencia, que es lo que me está costando porque tuve una pretemporada muy larga. Estoy ansioso por todo lo que se viene, serán 3 Grand Prix en Sudamerica, después iré a Europa para llegar de la mejor forma al Sudamericano donde voy a buscar el primer puesto y en noviembre también voy a tratar de estar en el Panamericano”, relató.