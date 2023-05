Subsidiarán hasta $600.000 para la adecuación y refacción de espacios culturales

El Fondo Nacional de las Artes financiará a organizaciones civiles sin fines de lucro para la adecuación y refacción de espacios culturales en toda la Argentina. El monto de hasta $600.000 se podrá usar para remodelar o ampliar estos lugares.

La solicitud puede ser destinada tanto a obras de infraestructura como a la compra de equipamiento estrechamente vinculada a la mejora del espacio.

El destino del subsidio puede estar dirigido a diversos fines como: digitalización de espacios, adecuación de instalaciones a los nuevos protocolos sanitarios, adquisición y/o instalación de insumos sanitarios, adquisición y/o instalación de equipamiento (sonoro, de iluminación, etc.), adquisición y/o adaptación de bienes muebles (butacas, mamparas, telones, cartelerías y señalización, etc.), gastos de refacción o de infraestructura (adecuación de sanitarios, salas, camarines, escenario, etc.), reparación de daños en la estructura del espacio (arreglos de techos, cañerías, etc.), honorarios relacionados con alguno de los rubros anteriores, etc.

Aclararon que los subsidios no podrán aplicarse a gastos ya contraídos, sino a gastos que se realizarán.

La organización deberá rendir cuentas de los gastos realizados. Para ello remitirá originales de las facturas y recibos de pago, de curso legal, según la reglamentación estipulada por Afip, así como fotografías de los bienes adquiridos, dentro de los plazos fijados por el Fondo Nacional de las Artes y comunicados a la organización beneficiaria en la notificación de otorgamiento del subsidio.

Asimismo, se deberá presentar la planilla de rendición de cuentas con los datos completos que se solicitan, fechada y firmada. Para mayor información de este subsidio se puede escribir al correo fnartes@fnartes.gob.ar.