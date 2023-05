Se pone en marcha la ilusión de Gauto junto con la selección argentina

El seleccionado Sub-20 de fútbol de la Argentina, dirigido por Javier Mascherano y con el correntino Juan Gauto en el plantel, debutará hoy en el Mundial de la categoría frente a Uzbekistán, por el Grupo A, con la ilusión renovada, sed de revancha y una enorme expectativa por su condición de local.

El partido se jugará en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, hoy a partir de las 18, y será televisado vía TV Pública, TyC Sports y DirecTV.

El equipo de Mascherano dará rienda suelta a una “segunda oportunidad” tras la eliminación en el Sudamericano de Colombia (finalizó séptimo sobre diez equipos), que motivó la renuncia del excapitán del seleccionado argentino.

La continuidad de Mascherano también contó con la incidencia de Lionel Scaloni, cuya charla resultó clave para revertir la postura del ex River y Barcelona de España.

Si la Argentina hoy es sede de la 23ª edición de la Copa del Mundo Sub-20 es porque la Fifa le quitó el rol de organizador a Indonesia por conflictos políticos con Israel.

De movida, Mascherano no pudo contar con Alejandro Garnacho (Manchester United), Facundo Buonanotte (Brighton And Hove) y Nicolás Paz (Real Madrid), quienes no fueron cedidos por sus clubes, amparados por la decisión de la Fifa que a partir de esta edición le quitó el carácter de “obligatorio” a la cesión de jugadores.

La preparación de Argentina se produjo en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza con amistosos ante República Dominicana y Japón. Los triunfos 4-0 y 2-1, respectivamente, dejaron entrever la base titular para el estreno en Santiago del Estero.

El correntino Gauto, que juega para Huracán de Parque Patricios, alternó en la formación titular y en el encuentro contra Dominicana anotó dos goles.

Guatemala y Nueva Zelanda, rivales de Argentina se enfrentarán hoy en el primer turno de la jornada inaugural, desde las 15, en Santiago del Estero.