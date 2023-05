Corrientes avanzó a las semifinales del Argentino

En un verdadero partidazo, Corrientes, al mando de Agustina Basualdo, venció a Misiones 64 a 58 y se consagró campeón del Regional eliminatorio de la Región 6, categoría U13 y accedió a las semifinales del Campeonato Argentino de la Confederación Argentina de Básquetbol. La enjundia y solidez del representativo femenino en los momentos difíciles, lo llevaron a sellar una inolvidable victoria en un juego que tuvo todos los condimentos dentro y fuera de la cancha Las hinchadas tuvieron su duelo aparte dándole un colorido especial a la definición que tuvo lugar en las instalaciones del club Bartolomé Mitre de la ciudad de Posadas, en Misiones.

Al segundo del salto inicial fue Misiones el que abrió la cuenta. De ahí en más las chicas de Basualdo tomaron el control del juego y establecieron la primera diferencia 2-10 y si no fuera por no estar finas desde los 5.80 hubieran tomado más luz de distancia ante las locales que no le encontraban la vuelta al juego y donde además cayeron en innumerables situaciones en penalizaciones por el “doblaje” que no está permitido. De esa forma Corrientes se fue al descanso largo arriba por 29 a 25.

En los segundos veinte minutos la paridad de las acciones fue el común denominador ante un estadio que era una caldera por el aliento de las parcialidades. Esa efervescencia lo llevó al entrenador de Misiones, Mauricio Magri, a reclamar en reiteradas ocasiones los fallos arbitrales lo que le valió doble falta técnica y tuvo que retirarse del banco de suplentes. Así el selecionado local quedó al mando de su asistente Mara Boczkur. Las locales eran penalizadas reiterativamente por el famoso “doblaje” y eso le valió a Corrientes calibrar la mira y ser efectivas en los lanzamientos libres, que en un momento fue vital cuando se quedó sin gol de cancha. Misiones, no obstante y por un lapso de tiempo, pasó a comandar el electrónico y tomar la mayor distancia 44-40.

A Corrientes no le salían las cosas hasta que pudo volver a la conversión y recuperar el manejo del tanteador y del juego. Sin embargo, las anfitrionas nunca bajaron los brazos hasta que cerca del final las chicas del Taragüí estuvieron efectivas desde el perímetro para poner distancias y llevarse la contienda 64 a 58. Así cerró el certamen en forma invicta y con el boleto a la etapa nacional.

En Corrientes, las goleadoras fueron Paula Candia con 18 puntos y Milagros Canteros, 11.

Por el lado de Misiones, se destacaron Antonella Florentín con 13 tantos y Mia Galeano, 11.

Chaco por su parte finalizó en la tercera ubicación al vencer a Formosa 87-38.

Síntesis

Misiones (58): Valdez 0, Diemingier 2, Casafus 9, De Olivera 0, Kinen 7, (fi); Fernandez 4, Betancur 2, Florentìn 13, Galeano 11, Mohr 2, Villareal 6, Mielniczuk 2. Entrenador: Mauricio Magri. Asistente: Mara Boczkur.

Corrientes (64): Ibarrola 4, Canteros 11, Gauna 4, Díaz 6, López I. 4, (fi); Del Castillo 8, Candia 18, Segovia 7, Rivero 0, Ferreyra 2, Bravo 0, López P. 0. Entrenadora: Agustina Basualdo. Parciales: 13-17, 12-12, 17-12, 16-21. Estadio: Bartolomé Mitre.