Masacre de Flores: Bagnato reveló un secreto tras la muerte de Álvarez González

Tras la muerte de Fructuoso Álvarez González, el autor de la “masacre de Flores”, ayer habló Matías Bagnato, el único sobreviviente de aquel crimen ocurrido en 1994, en el que fueron asesinados su mamá y su papá, sus dos hermanos y un amigo de ellos. El hombre dijo, visiblemente conmovido, que nunca pudo contar que había formado una nueva familia por “pánico” a que el asesino se la quitara, dado que recibió constantes amenazas de su parte, por más que el delincuente estaba preso.

“Por primera vez puedo contar... Nunca lo hice porque tenía miedo”, quiso introducir Matías Bagnato, quien se largó a llorar ante los medios. “Durante estos años logré formar una familia. Muchas veces me preguntaban si había logrado tener una nueva familia y yo nunca lo dije, porque tenía pánico de que él me la quitara”, reveló, en relación con el temor que le tenía a Álvarez, quien falleció como consecuencia de un shock séptico, luego de que le colocaran una prótesis que se le infectó. En los 90, este hombre que había sido socio de su papá, José Bagnato, incendió el chalet donde vivía su familia, en las calles Baldomero Fernández Moreno y Pumacahua. “Estoy en pareja con Nicolás. Nico, que te amo, gracias por acompañarme durante estos años. Nico perdió a sus papás y quedaron solos los tres hermanos. Uno con síndrome de Down, Sebi, que es mi familia; son ellos dos, son mi familia, que me hacen sumamente feliz.

