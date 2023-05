El Polaco habló de la depresión que tiene Karina La Princesita

Desde que hace unas semanas Karina, La Princesita publicó algunos mensajes en sus redes sociales que causaron preocupación en sus seguidores, sus allegados estuvieron más alerta a lo que le ocurría.

En principio, la cantante posteó un misterioso mensaje en sus stories de Instagram. Sin embargo, esa no fue la primera vez que La Princesita se expresó de manera virtual sobre temas relacionados con la salud mental y el amor propio.

En ocasiones anteriores, la artista había compartido mensajes motivacionales en los que destacaba la importancia de compararse solo con uno mismo y valorar el progreso personal.

La frase que despertó atención en sus seguidores fue precisamente la que decía: “A mí tampoco me gustan los grises. No quiero más gris...”. Las alarmas se habían encendido en diciembre último cuando en época de mensajes navideños Karina publicó una fotografía en que se destacaba la tristeza de sus ojos y un mensaje directo: “Yo sé que la vida me hizo perder el brillo en los ojos. Este año lo voy a recuperar”.

Pero fue sólo el primer aviso, claro, ya que apenas días después brindó más detalles respecto de su salud, a través de las redes sociales. Allí explicó que “los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís. No sabés qué hacer, no podés respirar”. Tras ello, había dejado un mensaje final con destinatario incierto: “Qué maldad tienen algunas personas, no se entiende por qué tanto”.

Luego un fondo negro y un texto que no dejaba lugar a dudas: “Estás ahí firme cuando la gente está mal. Y cuando se ponen bien y ya no te necesitan, se borran”. Además, para dejar en claro lo que estaba viviendo, expresó: “Lo peor es que te dejan sola cuando todo se da vuelta”.

En ese contexto, su expareja, El Polaco, habló acerca de su estado de salud. Al aire de Socios del espectáculo, el ciclo de El Trece, concedió una entrevista en vivo. “Justo ayer le pregunté a Sol (su hija) cómo se sentía la madre, porque es un tema que yo casi no hablo, pero al venir ustedes y preguntarme a cada rato, no es que me preocupa porque sé que es una persona muy fuerte, que siempre sale de todas sus adversidades, pero me dijo que la veía bien y yo no sé mucho, no sabría bien qué decir”.

Más adelante, el músico se explayó: “Cada uno tiene su vida y tiene que luchar contra sus cosas, somos seres humanos y cada uno tiene sus altibajos. lucha contra sus cosas”. Cuando el periodista le consultó el problema de base de la depresión de la madre de su hija y se refirió a los juicios laborales que había tenido que afrontar, el Polaco fue contundente: “Yo creo que tiene más que ver con que uno va creciendo, todos tenemos un poquito de depresión también”.

Luego, agregó: “Es la vida misma el tema del nido vacío, tenemos que saber que nosotros crecimos, como crecieron nuestros padres, como van a crecer nuestros hijos. Ellos son parte del núcleo y de la vida misma, vamos a ser abuelos, nos vamos a tener que ir de esta vida y, desde mi punto de vista te lo digo, hay que saber acostumbrarse a que estamos creciendo”.

En cuanto al tema de la depresión, aseguró: “Yo creo que le pasa a todo el mundo, yo cuando tengo un momento vacío trato de enfocarme en Dios y en mis hijas, y en darle para adelante. Te digo lo que yo pienso”.

