Tomás Holder reveló que tuvo un preinfarto por consumir drogas

En las últimas horas, Tomás Holder, el influencer y exparticipante de la última edición de Gran Hermano sorprendió al revelar los problemas de salud que tuvo a causa de sus adicciones. Hablando con sinceridad y responsabilidad, el joven que se prepara para el Bailando de Marcelo Tinelli confesó que tuvo durante mucho tiempo un exceso en consumo de drogas.

“Tengo un grupo muy sano de amigos que me ayudó a salir de todo eso. De tanta droga, de tanta ansiedad. Se me hizo muy difícil”, comenzó diciendo el influencer en diálogo con Duquesas programa a cargo de Victoria Garabal y Jesica Lamonica Lima y que sale al aire por Luzu TV.

Además, Holder contó cómo se siente actualmente: “Hoy en día ya llevo cuatro, cinco meses sin nada”. Al escuchar su relato el conductor Nicolás Occhiato que también estaba presente en el estudio le consultó qué tipo de drogas consumía, a lo que el influencer respondió: “Todo lo que podés probar, menos la heroína, de todo. Me acuerdo que me levantaba y lo único que pensaba era en ir a drogarme, más que nada para tapar las emociones”.

“Yo toco fondo cuando el 10 de febrero voy a ver a Eric Prydz, un DJ que venía de afuera. Esa noche me mando tusi, no me pegaba, me mando media pastilla, no me pegaba, y en un momento me mando keta, que fue el peor error del mundo. Estaba bailando y de la nada siento un bombazo en el pecho”, confesó preocupado Holder.

Luego, el exhermanito desarrolló lo que vivió esa noche para el olvido: “Tuve un preinfarto. Me caigo al piso, me desmayo y un loco me levanta, me abraza, y me dice: ‘Tomi, la estás quedando. Si no te calmás la quedás’. Ahí me puse más nervioso, con más palpitaciones”, reconoció preocupado por su salud.

“Me acuerdo que este chico me dice: ‘Estamos en un campo, vos y yo solos, sentí cómo el corazón te baja’. Y ahí empecé a escuchar la música y la gente cada vez más lejos y la visión se me iba apagando. En ese momento pensé, tengo dos hermanitos que me aman, tengo una mamá que me ama. No me puedo morir así”.

Dejando a todo el estudio en silencio y sorprendidos, el influencer de 22 años continuó su relato: “Siento un impacto en el hombro que me hace volver, siento de vuelta la música, la visión clara de vuelta y el loco me dice: ‘Bailá porque la quedás’. Bailo toda la noche, termina la fiesta y me dice: ‘Vamos al after’. Tenés que seguir bailando porque la droga no te baja nunca”, insistió.

“Salgo y me llevan al paramédico de al lado, a la ambulancia. Esto es creer o reventar. El paramédico me dice: ‘Tuviste un preinfarto, lo que pasó fue muy grave, si no tenías a esa persona que te bajara, te morías’. Me preguntó quién me ayudó y yo le dije: ‘Él’. Y cuando me doy vuelta a verlo no había nadie”.

En tanto, Tomás, habló de la fe y el momento místico que cree que vivió: “Ahí me di cuenta que Dios me dio una segunda oportunidad y que esa persona que yo veía fue un ángel que me mandaron. Cuando mis amigos se enteran de lo que pasó me dijeron: ‘Tomi, al lado tuyo no había nadie. Te levantaste del piso solo y te quedaste mirando para adelante toda la noche’”, confesó.

“Cuando le cuento a mi mamá esto me dijo: ‘si vos te ibas, yo me iba atrás tuyo’ y que mi mamá me diga eso con dos hermanos más chiquitos dije: ‘no puedo hacerlo de vuelta, sería muy egoísta’”, concluyó Holder.

(Fuente: Infobae)