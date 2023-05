Rusherking rompió el silencio y habló de su acercamiento con Wanda Nara

Rusherking decidió ponerle "punto final" a todo tipo de especulaciones y habló sobre los rumores que indicaron que había hablado y "pegado onda" con Wanda Nara en la Fiesta Bresh. "La verdad es que no la conozco a Wanda, ni siquiera la saludé".

"Da la casualidad que estás en el restaurante del amigo de Wanda Nara", fue consultado por la cámara de Revista Paparazzi y la reacción del cantante fue inmediata y poco "amigable". "Flaco, estoy comiendo. ¿Qué me querés preguntar? Así la hacemos corta", dijo el trapero en la nota que reprodujo Socios del espectáculo, en las mañanas de El 13, luego de las versiones que indicaron que él y Wanda interactuaron en la fiesta.

"Esa foto que hiciste con Wanda, ¿no le puede mojar la oreja a la China Suárez?", fue consultado el trapero. "En la Bresh yo estaba con mis amigos. La verdad es que no la conozco a Wanda, ni siquiera la saludé", explicó el artista, ex de la China Suárez, quién aseguró que terminó su relación con el intérprete. a fin de dejar en claro que él no cruzó una sola palabra con Nara.

Y ante la insistencia del notero por conocer cómo fue que terminó apareciendo una foto donde se lo ve con Wanda en la salida nocturna que suele reunir a distintos famosos en su vip, Rusher agregó: "Estoy con mis amigos bailando y ella se acercó a saludar a Marcos. Yo ni siquiera la saludé".

LA IMAGEN QUE DEMUESTRA QUE RUSHER Y WANDA COMPARTIERON EN LA BRESH

"El fin de semana pasado salió en todos los portales que "El Primo" Marcos Ginocchio, ganador de la última edición de Gran Hermano, estaba con Wanda. Acto seguido, Wanda charla con el primo con el tema de L-Gante de fondo y salió en todos lados que habría algo entre ellos...", enunció la cuenta Gossipiame.

"Y de paso mojada de oreja que en la charla también estaba Rusherking. Ahora digo, mucho bla bla bla por redes pero se tienen espalda con espalda y nada", enuncia la foto de la cuenta de Instagram que reproduce una imagen en donde se ve lo que describe en palabras.

(Fuente: Paparazzi)