Casa de secretos

Por Enrique Eduardo Galiana

Moglia Ediciones

Del libro “Aparecidos, tesoros y leyendas”

Te invito a visitar la ciudad de Corrientes para conocer una de sus casas más emblemáticas. Una vieja construcción cercana al antiguo colegio de los jesuitas, nada menos, hoy Colegio San Martín, creado en Corrientes bajo el gobierno del gigante Sarmiento. Se encuentra ubicada en calle Tucumán, entre Quintana y 25 de Mayo. De grandes rejas, sobre la calle ubicada hacia el oeste del sentido de la arteria, tiene varios patios y guarda rica biblioteca formada durante años por la familia de hondas raíces en la historia correntina.

Aunque no soy de los que andan buscando ancestros ilustres, porque todos ellos tienen máculas ocultas y cadáveres en sus sótanos y alacenas. A propósito, recuerdo la frase célebre de Sarmiento cuando refiere a los árboles genealógicos, son buenos… pero algunas ramas sólo sirven para colgarse; es decir, ahorcarse. Muchos de los que tienen raíces profundas no advierten que muchas de ellas están tan podridas que todavía arrojan olor a través de los tiempos. Otros desconocen los amores ocultos y a veces públicos de sus antepasados, y no saben que tienen ADN de esclavos. Buenos amantes, según dicen.

Si esta casa hablara, cuántas historias nos contaría. Se sostiene que tiene un túnel en el fondo que se comunica con el antiguo colegio jesuítico. Nadie lo investiga, ni les interesa, porque los correntinos que tenemos carrera de ingeniería, historia, arqueología, doctorados, no tenemos georradar; dije bien: georradar. Cómo hacen para estudiar los suelos y sus secretos soterrados, me pregunto. ¿Lo siguen investigando a tientas y cuentas como lo hacían hace más de un siglo?... Los que sí cuentan con los elementos modernos de investigación contratan una empresa para el estudio de suelos y protección de depósitos arqueológicos, con la condición de que no encuentren nada. No vaya a ser que se descubra algo y paren la obra o tengan que gastar un poco más. Es la hipocresía llevada al máximo exponente de la expresión.

Volvamos a la casa de antigua construcción, sobre fundamentos más antiguos que se arrastran hasta la fundación de la ciudad. Era el linde con los barrios bajos. Más allá estaban las rancherías de los pobres diablos de los esclavos pertenecientes a las congregaciones religiosas; llenas de amor y solidaridad en los papeles, pero a la hora de la realidad explotaban a los miserables, con mayor rigor o peor que los propietarios particulares. Para peor y mayor gravedad los señores sacerdotes, en la mayoría de los casos, atendiendo que se continuaba siendo célibe, si tenían relaciones sexuales con una esclava o esclavo, porque eran cosas y no seres humanos, poblaban la ciudad de mulatos hijos de Dios.

Esta casa fue testigo de la historia correntina y merece ser defendida a lo que cueste. Es testimonio invaluable, pero eso sí, señores: quien la compre, sea cual fuere el destino, menos el derrumbe porque tiene prohibición, tiene que convivir con los fantasmas alojados en ella. Sí, señores, los Cabral. Emparentados con todos los presuntos patricios correntinos, a los cuales niego todo abolengo por descender casi todos de mestizajes y de la vara de medir y el tablón de despachar. Esto los expulsa de los títulos de nobleza que por antiguos teníamos, abolidos en la Asamblea del año XIII.

Aunque algunos todavía no recibieron la notificación del cambio de legislación, pretenden usar capa y espada. Capa está bien, por el frío digo, pero espada pasó de moda. Mejor una pistola de dieciocho tiros, con el carnet de legítimo usuario, por eso de armarse en defensa de la patria y de la Constitución Nacional. Y digo que deben convivir con los fantasmas porque más de uno que se aventuró a recorrer la biblioteca y el predio, previa autorización de sus propietarios que se van extinguiendo, reconocen experiencias extrasensoriales. El caso de una conocida historiadora que hurgando en tan rica biblioteca, se encontró de pronto acompañada de un señor de levita, calza antigua española y botas de montar inglesas. Al igual que ella consultaba un libro del siglo XVII, para asombro de esta desdichada mujer. En la mano llevaba un pedazo de papel de hilo y una pluma de ganso, colgaba del chaleco antiguo reloj de oro reluciente.

Parecía gozar de buena vista porque carecía de anteojos. El extraño personaje ni reparó en la humana presencia a su lado, simplemente la ignoraba. No por desdén, sino porque pertenecían a dos espacios diferentes. Dos mundos que coexisten, pero que extrañamente se conectan en algunas ocasiones, sin que existan explicaciones racionales para ello. La profesora continúo su labor aceptando el convite del fantasma a su lado. De pronto, como si le leyera la mente, la aparición le preguntó qué tema investigaba con una voz de tonada española que salía del más allá. Algo confusa y asustada le explicó su interés.

El espectro se movió frente a la hilera de exquisitos libros expuestos en tan rico reservorio y le indicó, con un dedo adornado con un anillo de oro y un rubí de gran tamaño, qué tomo consultar. Agradeció con temor la gentileza del aparecido, quien respondió: “Se merece, vuestra merced”. Transcurrieron unos minutos, de pronto un bullicio que sonaba viniendo de lejos trajo al escenario descripto una mujer. Vestida con ropas antiguas, puntillas, cubierta la cabeza con un mantón y peineta de metal dorado que parecía oro, sin sorprenderse la nueva aparición invitó al caballero a acompañarla al comedor porque estaba servida la comida. Con una inclinación de cabeza por todo saludo el hombre se despidió de la profesora, y la señora con una sonrisa picaresca lo tomó del brazo, como afirmando su autoridad dentro de ese mundo extraño. En su soledad la investigadora tomó las notas necesarias, acomodó los libros de donde los había sacado y por curiosidad se dirigió hacia el fondo pasando al otro patio. Observó en una pieza cerrada de ventanas con cristales transparentes, sentados alrededor de la mesa, toda una familia de espectros almorzando con una algarabía hermosa alumbrados por velas. La casa tiene luz eléctrica, es evidente que los espectros desconocen ese detalle.

Continuó no sin temor observando el viejo edificio, cuando le llamó la atención una lápida mortuoria recostada contra una pared. Correspondía al ex gobernador Rafael Atienza, el que fuera sepultado en el cementerio de la iglesia de la Merced, cuando la prohibición de hacerlo estaba vigente.

La profesora, luego de las experiencias extrasensoriales que tuvo, quedó impactada. Nunca creyó vivir la historia misma en una biblioteca perteneciente a la vieja casona, testigo de tiempos mejores.

Los espíritus siguen presentes esperando al nuevo dueño del inmueble.