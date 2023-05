Fin de ciclo

Por Emilio Zola

Especial

Para El Litoral

Cristina Fernández de Kirchner volvió a anunciar que no será candidata en las elecciones de 2023 y su decisión dejó con el alma por el piso a los ultras que intentan convencerla desde el operativo clamor. ¿Por qué insisten tanto? ¿Es la actual vicepresidenta la única en condiciones tomar el timón nacional para salir a flote en una ciénaga económica que destruye minuto a minuto la capacidad de consumo de los asalariados?

Los enceguecidos por la devoción religiosa que sienten por las dos veces presidenta de la Nación parecieran atribuirle algún poder sobrenatural para resolver los problemas de la Nación sin notar un detalle crucial: en los tres años y medio que Alberto Fernández lleva al frente del Poder Ejecutivo, su compañera de fórmula, además de líder y mentora, fue justamente ella.

Cristina eligió a Alberto para sumar en una estrategia aritmética que se desinfló ni bien comenzó el mandato del Frente de Todos. Su piso alto y su techo bajo en la intención de voto la convencieron de ceder el primer lugar del binomio a un moderado que terminó siendo un procrastinador pertinaz, con lo cual superó el récord de cifras económicas negativas del gobierno anterior.

Ergo: las razones que llevaron a CFK a renunciar a la postulación principal en 2019 no solamente se mantienen, sino que se potenciaron en función de las múltiples motivaciones por las cuales dos tercios de los argentinos habilitados para votar prefieren las opciones no peronistas.

Si hace cuatro años no le daban los números y convocó a un enemigo interno para diseñar una coalición tan sorprendente para ganar como ineficiente para gestionar, ahora que el fracaso chorrea sobre sus manos las posibilidades de convencer a las masas sobre la viabilidad continuista equivalen a menos cero.

De allí que su razonamiento sobre la virtual proscripción que le impondría la Corte Suprema a partir de las señales emitidas por tres de sus (escasos) cuatro integrantes -la suspensión de los comicios en Tucumán y San Juan- resulte un mero pretexto justificante de una realidad que ninguno de sus conmilitones quiere reconocer, pero que se cierne como un manto de realismo fáctico sobre las elucubraciones más alambicadas: se termina el ciclo K.

Cristina está condenada a seis años de prisión por la causa Vialidad, pero no está impedida de postularse. Para que operara la inhabilitación en cuestión el fallo debería superar instancias apelatorias que dependen, justamente, de la Corte. La presunción agitada en su reciente carta pública indica que, en razón de la clara inclinación política de la mayoría cortesana, el más alto tribunal del país bajará el martillo en su contra ni bien inscriba su postulación ante la autoridad electoral.

El mismo Eugenio Zaffaroni, adalid jurídico del espacio cristinista, admite que así podría suceder en función de la parcialidad manifiesta de lo que el afamado penalista define como una “minicorte” cuya composición no garantiza el principio de imparcialidad requerido a los encargados de impartir justicia. “Deberían haber conformado una Corte de 16 miembros, lo dije en su momento, pero no me hicieron caso”, se quejó hace pocos días en una entrevista periodística.

Lo de Zaffaroni tiene lógica, pero puede que nunca se traslade a los hechos porque la verdadera razón del desistimiento de CFK es su escaso predicamento en los sectores independientes que antes la votaban porque representaba soluciones para las clases medias, trabajadoras y vulnerables. Agotada la receta (y los recursos) de un Estado que ya no puede dar respuestas desde la conducta dadivosa, la imagen matriarcal de la actual número dos del binomio gobernante se desmoronó junto con la errática administración albertista.

Le queda la memoria de los beneficiados por las políticas redistributivas del primer gobierno K. Aquella heroicidad con que Néstor se plantaba frente a los liberales para acusarlos de poco creativos al objetar la reducción de jubilaciones aplicada en las postrimerías de la gestión delarruísta y medidas orientadas a estimular el consumo mediante inyección de dinero líquido en forma de becas, créditos hipotecarios, jubilaciones sin aportes, asignación universal por hijo, etcétera.

El bloque de fieles a la impronta kirchnerista roza el 30 por ciento del electorado, un caudal nada despreciable que galvaniza a la vicepresidenta como la dirigente política con mayor capital personal en lo que a intención de votos se refiere. Al mismo tiempo, el nivel de rechazo que su figura cosecha se yuxtapone a las aspiraciones de sus acólitos: un muro integrado por el 70 por ciento de los habilitados para votar que se reparte entre Juntos por el Cambio, la ultraderecha de Javier Milei y un puñado de fuerzas minoritarias.

Acierta Cristina cuando habla de una elección que se definirá por tercios, a la vez que razona correctamente cuando admite la debilidad del peronismo en el actual escenario. “Tenemos que llegar al balotaje”, exhortó durante el reportaje concedido al programa “Duro de Domar”, por C5N, canal adicto al que eligió para predicar a sus forofos sobre, entre otros asuntos, el problema de la sucesión.

Si no es ella… ¿Quién? Los peronistas que se perciben derechohabientes a postularse para la Presidencia de la Nación se acumulan contra el embudo de las Paso en medio del vacío provocado por el renunciamiento de Alberto y la finta de Cristina. Massa, Scioli, Capitanich, Kicillof, Wado de Pedro… Pareciera ser que el último quedará, según las frases encriptadas que pronunció la jefa en su monólogo televisivo.

Quienes tomen la posta “deben ser los hijos de la generación diezmada, a la que yo pertenezco”, pronunció CFK para dejar que el mundillo político deduzca que el actual ministro del Interior e integrante de la organización Hijos, Eduardo “Wado” de Pedro, es su delfín.

El ministro en cuestión, cuyos padres fueron asesinados y desaparecidos durante la última dictadura, aquilata pergaminos militantes dentro de la organización La Cámpora y goza del respeto de propios y ajenos, pero no penetra el epitelio de los votantes menos politizados, aquellos que obran en función de factores meramente subjetivos como el carisma del postulante, su capacidad para convencer y su habilidad para manejarse en los medios.

Wado no tiene, por ahora, nada de eso. Y por ende no garantiza el piso del 30 por ciento que necesitaría el kirchnerismo para mantenerse con chances de segunda vuelta. Como en la parábola bíblica de los talentos, Cristina pretende otorgárselos a su discípulo para que los reproduzca. El problema es que los votos no se transfieren. En todo caso, se liberan como electrones sin núcleo para producir enlaces químicos con otras sustancias.

Desde donde se lo mire, el problema del peronismo (y de las corrientes progresistas en general) es su falta de respuestas para los sectores de las clases media y media baja que confiaban en sus habilidades para resolver problemas de fondo como la economía concentrada, la vivienda propia, la inseguridad y el desempleo.

Tan profundo es el vacío de propuestas que su máxima conductora se corre a un costado y se limita a promover a un sucesor que difícilmente pueda seducir sin alguna idea cierta sobre cómo resolver la hecatombe inflacionaria. Sin ese engagement entendido como la conexión emocional entre votantes y votado, los electrones que alguna vez orbitaron en la constelación PJ se liberarán para integrarse a una nueva homogeneidad hasta producir, con todas las letras, un fin de ciclo.