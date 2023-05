Karina La Princesita reveló cómo es su tratamiento contra la depresión

Luego de que El Polaco hablara de la situación emocional que atraviesa, Karina La Princesita decidió volver a contar ante las cámaras lo que está viviendo a causa de la depresión contra la que lucha hace años.

La artista se animó a contar que tiene ataques de ansiedad y que está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico para poder salir adelante. Además, reveló que está tomando estabilizadores emocionales que le receta el médico.

“Pienso que es un proceso. El día de mi cumpleaños empecé a hablar del tema porque sentí que ya me estaba ocupando y necesitaba decirlo”, afirmó la cantante en una entrevista para Socios del espectáculo.

“También para que comprendan y entiendan mis cambios de ánimo, por qué a veces sí, por qué a veces no. Y bueno, a partir de ahí se generó un interés general más que nada porque hay mucha gente que lo vive, pero no es común escucharlo de gente conocida. No puedo decir que estoy re bien, que estoy recuperada porque es un tema que hay que ocuparse”.

Además, Karina La Princesita continuó. “Estoy con psicólogo, psiquiatra y chaleco de fuerza”, lanzó con humor y agregó: “Estoy controlada por eso, porque tengo ataques de ansiedad, de pánico, también nosotros tenemos una vida muy acelerada. De repente estamos cinco días encerrados en un hotel, de repente venís, descansás poco, hacés una gira”.

Sobre lo que le pasa con su estado de ánimo detalló: “Lo mío es algo más emocional, que no tiene tanto que ver con el laburo. Se mezcla el laburo, lo personal, ser madre, no es lo mismo ser padre y buscar a la nena dos veces por semana que estar toda la semana con ella, hay palos para todos acá. Llevarla al colegio, una niña adolescente, no descuidar. No digo que no se ocupen, pero están dos días a la semana, a veces, cuando se acuerdan, y el resto de los días estamos nosotras, al menos ese es mi caso”.

“Si bien lo disfruto y me hace muy bien de repente la verdad es que me estreso bastante, me hincho las pelotas y me quiero ir a la mier… y no banco más a nadie”, aclaró y resaltó: “Estoy llena de pastillitas hasta que me ponga bien”.

(Fuente: Revista Pronto)