Pese a las lluvias, ArteCo finalizó con éxito tras cuatro días de muestra

Pese a que el clima jugó una mala pasada, finalizó ayer con éxito ayer la edición 2023 de la Feria de Arte Contemporáneo ArteCo que este año contó con la participación de 21 galerías, 7 proyectos colectivos y 28 artistas individuales. Además de la exposición de obras, la muestra incluyó música, cine y literatura entre otras cosas.

El Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, junto a la Fundación Proa, Fundación Texo y a la Universidad Nacional del Nordeste organizaron de manera conjunta la 5º Edición de la Feria de ArteCo 2023 que comenzó el jueves y donde se vendieron más de 360 obras. “Trabajamos mucho para ampliar el concepto del arte contemporáneo. Somos una Feria de Arte joven que desde el 2019 hasta el 2023 ha trabajado para seguir sumando nuevas voces y expresiones artísticas”, destacó el presidente del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes Gabriel Romero.

Este año la feria contó con la participación de 21 Galerías, siete proyectos colectivos y 28 artistas individuales. A ellos se sumaron 15 artistas del Programa Becas Estímulo a la Creación del Instituto de Cultura de Corrientes.

La curaduría general estuvo en manos del artista y curador Gustavo Piñero. El espacio editorial fue curado por Lucas Mercado, el Festival de Arte Sonoro por Julia Rossetti y Martín Sandoval, el programa de Becas Artistas Visuales de Corrientes por Fernanda Toccalino y el espacio de video y Festival Play – videoarte y cine experimental por Maia Navas. También en el marco de esta feria se pudo apreciar parte de la muestra Laberintos de Proa de la mano del curador Julio Sánchez. Mientras que la coordinación general del proyecto estuvo a cargo de Natalia Albanese.

Música

Daiuja fue una de las protagonistas de la primera noche de ArteCo 2023. Entregó todo desde el escenario con invitados especiales. “Si tuviera que resumir con una palabra cómo viví toda esa noche sería, intensa. Fue una noche intensa en el sentido más profundo de la palabra”, dijo. Desde la pandemia Daiuja empezó a producir sola su propia música. Hace justamente un año subió al escenario de ArteCo para hacer música electrónica en vivo.

“Desde hace año – desde aquel momento en escenario de ArteCo – vengo deconstruyéndome. Deconstruyendo conceptos, prejuicios al mismo tiempo que estoy conociendo seres humanos increíbles y talentosos. El jueves todo fue intenso, emocionante y desafiante”, expresó Daiuja en tono pausado, casi midiendo cada centímetro de sus palabras. “Hay palabras que no uso si no sé lo que significan”, aclaró. “Me preocupo por cada palabra. Hasta hace poco no usaba la palabra disidente. Ahora la uso porque creo que el artista en sí es disidente, disruptivo, sin tener en cuenta la orientación o la identidad sexual. El artista, aunque no sea de la comunidad Lgtbiq+ es disidente”.

Daiuja es dueña de una voz potente, toca la guitarra y hace música electrónica en vivo. Hace covers y también en ArteCo 2023 presentó sus propias composiciones.

Una de las invitadas de Daiuja fue La Fuega. Más allá de celebrar lo sucedido en el escenario de ArteCo, la artista puso de relieve el crecimiento y la visibilidad que está alcanzando el arte contemporáneo en Corrientes. Cada vez hay más disidencia, hubo artistas en escena que son parte de la comunidad Lgtbiq+”.

El cierre de la 5ª Edición de ArteCo 2023 era ayer al cierre de esta edición y se anunciaba la presencia de Liberdrag Club, un espacio para mostrar el arte drag que estaba escondido en la zona. “Liberdrag es un espacio, una familia, es un lugar de liberación donde la gente puede sentirse tal cual es - libre”, explicó Esteban.

Desde el primer día de la 5ª Edición de ArteCo Liberdrag Club recorrió la ex Usina Eléctrica de Corrientes. “El arte es el medio por el cual estamos entrando y llegando a la sociedad.

El arte a toda persona siempre le interpela en su vida. Hemos pasado por la pandemia y sin el arte hubiera sido imposible soportar ese aislamiento. Quién no escuchó una canción, quién no miró una película o no leyó un libro.

El arte está presente en las personas y a través del arte solo es posible un cambio social. Aún falta que nos escuchen. Pero gracias a ArteCo estamos entrando en la sociedad, queda un camino por recorrer pero lo estamos transitando”.

