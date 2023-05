Profesionales de la Unne llegaron a las aulas para enseñar sobre serpientes

El equipo del Centro Interactivo de Serpientes Venenosas Argentina (Cisva) de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) visitó el jueves el Jardín de Infantes Pequeños Genios I.P.P-73, de la localidad de Riachuelo, Corrientes. Allí los esperaban muy ansiosos niños/as de las salitas de 2, 3, 4 y 5 años.

De acuerdo con las edades de estos estudiantes, las profesionales del Cisva prepararon dos dramatizaciones o pequeñas obras de teatro para que los chicos aprendan cómo actuar si aparece una serpiente en algún lugar y qué hacer en casos de accidentes ofídicos.

“Es un jardín de infantes municipal y estuvimos con los dos turnos. Tenemos previsto retomar esto en junio con otro jardín de infantes, así como primaria y secundaria. Vamos a tratar de cubrir todos los pedidos”, señaló a El Litoral la titular de la cátedra Farmacología y Toxicología, Pamela Teibler.

El Cisva tiene alrededor de 50 serpientes en su sede y todas tienen nombre propio y apodos.

El protocolo para el funcionamiento del Centro fue diseñado por la doctora María Lucía Bustos Aranda en su tesis al recibirse. Además, colabora con el Centro de Conservación Aguará y no resultaría raro cruzarse con ella intentando rescatar una serpiente. “Por favor que la gente no las mate. No hay que molestarlas. Si aparecen en un lugar es por algo.

Tienen que llamarnos o al Centro Aguará e iremos a rescatarlas. Nosotros le hacemos estudios, comprobamos que no tengan lesiones y la liberamos en un lugar apropiado”, explicó.

Varias veces al año, el Cisva recibe a estudiantes de distintas partes de la provincia. “Es impresionante el interés que despiertan en los chicos y jóvenes las serpientes. Preguntan mucho cada vez que vienen”, contó la doctora Bustos Aranda.