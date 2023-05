Denunciaron a L-Gante por estafa: "Se cagan en nuestro trabajo"

fue denunciado por estafa en las últimas horas por un grupo de personas que tienen un sello discográfico. “Te sacan una parte de vos y se cagan en nuestro trabajo”, dijo uno de los afectados.

“Soy dueño de un sello discográfico que se llama MMFAMILY y lo creamos junto a mis 2 socios que están acá hoy conmigo acompañándome para que podamos contar los hechos que nos ocurrieron durante el trayecto de estos casi 3 años desde que empezamos en la industria de la música”, contó Sebastián Beatrice, dueño de una empresa musical, que después de varios meses decidió romper el silencio para contar todo.

En diálogo con Juan Etchegoyen, el joven aseguró que: "Lo que nosotros venimos a contar hoy es algo que ya sucedió hace un año exactamente y que hoy en día el asunto ya está en manos de la Justicia y estamos esperando para ver como se resuelve. No queríamos salir en ningún tipo de medio hasta que no estuviéramos encaminados en la parte legal. Nosotros en el 2021 conocimos a unas personas que se llaman Gastón y Evelyn, Gastón más conocido como el “Negro Dub”, ellos juntos tienen un sello también y actualmente están trabajando en conjunto con el L-Gante y Maxi El Brother. Ellos se juntaban con nosotros en algunas reuniones de amigos que hacíamos, de hecho pasamos un año nuevo juntos o sea teníamos una relación ya al grado de juntarse como uno se junta con amigos cercanos”.

“El caso es que en mayo de 2022 el Negro Dub lo invitó a Maxi El Brother a una reunión, una invitación cualquiera sin ningún tipo de sentido de negocio ni nada sino una juntada normal y después de esa vez nunca más aparecieron. Da la casualidad que después de esa fecha no volvieron a aparecer más por la quinta y es en la misma época en la que surge todo esto de la Mafilia, el gorro que tienen en el logo es el mismo que el nuestro, sentimos que de alguna manera se cagan en el trabajo de nosotros y te sacan una parte de vos”, agregó Beatrice antes de seguir dando detalles.

Lo que dice la caratula de la denuncia es infringimiento del copiright de la marca. "Nosotros estamos reclamando y defendiendo es el hecho de que nuestra marca MMFAMILY significa Mafia Music Family, esta abreviación es algo que “El negro dub” en reiteradas ocasiones nos preguntaba y no se lo decíamos porque algo interno de nosotros pero bueno al final se lo terminamos contando. Y después de que no vinieron más empezó todo esto de la Mafilia. Que no solo ya ha producido confusiones con gente que nos ha preguntado si nosotros éramos la mafilia sino que además el logo que crearon tiene cosas que tiene nuestro logo por ejemplo las AK47″, dijo al respecto Beatrice.

“Ahí fue en el momento que nos dimos cuenta que no aparecían más donde siempre nos juntábamos y que encima se habían llevado la idea de nuestro nombre para crear algo similar. Nosotros lo que queremos es que se respete nuestra marca que esta registrada desde el 2020 y que la misma en abril del 2022 fue concedida a través del INPI”, concluyó.

