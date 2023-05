Wanda Nara subió la apuesta con otra indirecta para L-Gante

Parecía que los rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante habían quedado en el pasado. Sin embargo, la versión cobró fuerza en los últimos días porque se mostraron muy cómplices en los Premios Gardel y también se dedicaron varias indirectas en Instagram.

En ese sentido, después de un posteo en el que se refirió a “el chico del barrio, el turro y el empresario”, la mediática volvió a lanzar una frase que se interpretó como un mensaje para el referente de la cumbia 420.

“Mis códigos son varios y no me hables del barrio. Y aunque supe que me utilizaste de mí te enamoraste. Tu letra decía que me querías y tantas noches mis lágrimas secaste y hoy sos vos quien las provocaste”, expuso en un posteo donde se fotografió en lencería.

La frase pareciera hacer referencia a “El último romántico”, el tema que L-Gante le dedicó a la conductora de Masterchef (Telefe) a fines del año pasado y en donde describía lo que sentía por ella.

Fuente: TN