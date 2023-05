Mario Midón: “Hay sectores políticos que creen que ganar elecciones los faculta para todo”

*Por Eduardo Ledesma y Carlos Lezcano

En los últimos meses la Corte Suprema de la Nación ha intervenido en cuestiones electorales en distintos distritos del país con el objetivo de preservar el sistema republicano de gobierno que establece límites a las reelecciones para cargos ejecutivos.

Esto abre otros temas a la discusión pública: la periodicidad y la restricción de la reelección indefinida para ocupar cargos municipales y legislativos y las actuaciones de las cortes provinciales.

El constitucionalista Mario Midón reflexiono sobre estos temas en el programa "Hoja de ruta" de El Litoral Radio y señaló los problemas de los poderes hegemónicos como desviaciones del sistema republicano de gobierno.

¿Cómo ve la intervención de la Corte Suprema en temas electorales?

Convengamos una cuestión, muy liminar por cierto, en el sistema constitucional argentino: la Corte es el máximo tribunal y no estoy diciendo nada nuevo, pero sí estoy ratificando lo que por esencia se le ha conferido a la Corte que es como que si ella hubiese recuperado o asumido en plenitud el sistema de control de constitucionalidad porque la finalidad, el cometido esencial de este tribunal de tribunales no pasa sólo por resolver pleitos sino en el caso concreto en el que se le plantea, verificar si la norma que se le somete, la disposición que se cuestiona, se impugna, tiene o no entidad de ser constitucional. Y como lo constitucional es un fenómeno muy singular, que tiene enormes repercusiones públicas, fundamentalmente en el terreno político, cuando la Corte decide, como en estos particulares casos, asumir su rol, provoca mucho ruido. Esto, por un lado, desde el punto de vista de lo que podría ser la teoría, pero también desde el otro terreno hay una sucesión de episodios en la que los protagonistas fueron los que han calificado al conflicto.

¿Por ejemplo el tema del Consejo de la Magistratura?

Si, allí tuvo que ejercer un rol rectorial el presidente de la Corte.

¿Para qué?

Para integrar el cuerpo. Entonces: ¿quiénes fueron los que generaron o gestaron esa situación? Bueno, el Frente de Todos quiso llevar una mayor representación política en el Consejo. Otro tanto ha pasado ahora con el tema de la reelección. ¿Quiénes son los que se han ubicado más allá del mandato constitucional de la normativa de su provincia? Dos gobernadores que quieren ser nuevamente gobernadores. Tercero, ahora en estos días, se cuestionan, se impugna la chance efectiva del gobernador de Formosa. ¿Y quién es el que genera esa situación? ¿Tendrá o no que recibir la Corte estas cuestiones? El protagonismo de la Corte, más allá de la función institucional que refería yo, está conectado al hecho de que hay un sector del mundo político que hace todo lo posible para ser controlado por la Corte. Cuando digo hace todo lo posible me refiero a que comete todas las infracciones susceptibles de ser cometidas, de modo que la cuestión más tarde o más temprano llega al alto tribunal.

Estamos hablando en términos teóricos, pero hay una cosa que me llama la atención hace mucho tiempo: que hay como una especie de naturalización, lo cual es alarmante, porque para que llegue a la Corte (un problema semejante al de Tucumán, San Juan y ahora Formosa) tuvo que haber pasado escalones previos y hay como una natural sospecha acerca de la actuación de las cortes provinciales habilitando lo que después llama la atención de la Corte. ¿Por qué pasa eso?

Este es un fenómeno que está emparentado con el hecho de que muchos gobernadores, particularmente aquellos que tienen el sueño de inmortalidad con las reelecciones, hacen de las Cortes provinciales órganos a su gusto y modo. Es decir, las Cortes son básicamente órganos políticos, pero no son órganos de política partidaria, esto tiene que quedar en claro. Sí, son órganos de alta política que están llamados a realizar el cometido constitucional que en cada caso marca la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Pero no órganos partidarios, y a partir de que son órganos partidarios ofrecen cualquier verdura, venden desde tomates, zapallos, zanahorias, hasta sentencias del más estricto tono absurdo y en consecuencia nos encontramos con que aún cuando la Constitución dice que son susceptibles de realizarse dos elecciones, la Corte local dice tres. Si la Constitución local dice que son tres las elecciones, la Corte local dice que son cuatro. En fin, una sucesión de transgresiones al sistema constitucional. Pero esas son las cortes que tenemos. Mal que nos pese...

¿Y como consecuencia de qué?

Del amiguismo local y de la necesidad que tiene el caudillo local de colocar en la Corte a exponentes que le respondan y hagan decir a la Constitución y a las leyes lo que a él le conviene.

¿Y qué remedios hay para que esto vaya mejorando? De hecho, aterra pensar qué pasaría si el que quiere tensionar la Constitución es un candidato local o un gobernador local, ¿no? ¿Cómo actuaría nuestra propio Superior Tribunal?

Bien, creo que el límite acá está en que cualquier gobierno local tenga un mínimo de pudor institucional frente a las perspectivas de comprometer a las cortes locales. Esto no ha ocurrido en los casos de San Luis, ni de en su momento Santiago del Espero, ni en su momento de Formosa, etc. Hay en la Argentina, una muestra inequívoca de que hay sectores del mundo político que creen que ganar elecciones es sentirse facultados para hacer todo y la realidad es que hacen de todo y así termina y así estamos en la Argentina.

Lo llevo a un punto específico, que es el tema de las reelecciones y reelecciones indefinidas. ¿Qué pasa con eso, por ejemplo, en cuanto a los legisladores?

En nuestro sistema constitucional las elecciones indefinidas de los legisladores, aunque no son lo apropiado para el sistema, resultan también inconvenientes porque juegan al hegemonismo. Pero hoy aquí y ahora, el interés de la sociedad está centrado en las elecciones ejecutivas. Entonces, por supuesto, alguna vez tendremos que corregir también esa actitud reelectiva que juega para los legisladores, porque claro, hoy esto está discutido como otro fenómeno del mundo político y entonces debemos discernir si vamos a tener políticos profesionales o no. Es mucho más complejo y lo manejan con mucho mejor precisión los politólogos. En ese contexto no es que estén bien en las chances reelectiva de los legisladores, pero el problema en su centralidad no pasa por su actitud selectiva sino por la actitud selectiva del Poder Ejecutivo.

Ahora, después de que Gildo Infrán anunció que irá por su octavo mandato, la oposición a su gobierno atacó el instituto de la reelección idefinida. Por lo menos pidió una declaración de certeza. Tal situación nos hizo revisar a nosotros la propia Constitución de Corrientes sancionada en 2007. Usted fue parte de ese de esa constituyente. Y si bien es cierto que hoy la lupa está puesta en los en los poderes ejecutivos, hay una clara diferencia en la Constitución de Corrientes que pone límites a los mandatos del gobernador y vice, de los intendentes y concejales, pero deja abierta la reelección indefinida a los diputados y senadores. Entonces, hay allí una cosa que por asimétrica se podría atacar en algún momento.

No, porque son distintos receptores, distintos funcionarios. Uno integra ya el poder ejecutivo, otro el poder legislativo. De modo que esta asimetría tiene que ver con las distintas integraciones que tiene. Pero de todas maneras te digo que en el sistema constitucional argentino hay cuatro (diferentes) en materia reelectiva. Hay cuatro tipos de Constitución. Hay constituciones, por ejemplo, la de Santa Fe y Mendoza, que no brindan la chance de reelección alguna, y cuando digo, no brindan la chance de reelección alguna, estoy diciendo que si una persona quiere volver a ser gobernador tiene que dejar pasar un periodo constitucional para atentar esa posibilidad.

Después hay un lote -que es el más nutrido de constituciones provinciales- que autorizan una reelección en forma inmediata. El caso, por ejemplo, de Corrientes. Había otro, un tercer grupo de constituciones que admitían hasta dos reelecciones, con Salta y San Juan. (Ahora en ese lote queda solo San Juan).

Y después las tres constituciones tóxicas en la materia que son Formosa, Catamarca y Santa Cruz que estatuyen la reelección indefinida. Sea porque lo dicen de manera expresa y puntual, sea porque se habilita el ejercicio de poder incondicionado en esas regulaciones. Pero este es un fenómeno de acumulación de poder de hegemonía que en la Argentina no vino solo. Nació en la década de los 80, en forma inmediata a la recuperación de la democracia, y allí jugaron un rol importante Carlos Menem en la Rioja, Rodríguez Sá en San Luis, etc. El sistema de lema se sumó después en el orden federal; el tema de las candidaturas testimoniales y se sumó también una disposición que generalmente pasa inadvertida y es que hay constituciones que declaran que las bancas son de propiedad de los partidos políticos. Entonces, el partido político es el que dicierne si un diputado observa o no el mandato y cuando hay conflicto entre el partido y el elegido, el partido político lo echa, lo expulsa a esa persona que según su concepción no desobedeció los mandatos. Es decir, son todas muestras de hegemonismo político. Y el hegemonismo nunca conduce a nada bueno. Por eso muchas de las situaciones que vivimos en la Argentina resultan inexplicables. Porque el hegemonismo que se lleva a cabo en los ámbitos gubernativos de la provincia también se ha trasladado a municipios. Estaba viendo hace unos días una estadística que refiere que en el conurbano porteño el 80% de los que se presentan para una nueva reelección son ganadores, es decir, el típico efecto cancha inclinada que favorece, que facilita a quien ejerce la titularidad de la función pública en relación a quien no lo hace. Es decir, estas son centralmente maniobras de cuño autoritario que son penosamente desagradables y contrarias al sistema republicano.

ENTREVISTA COMPLETA