Extienden un tramo de pavimentación en una importante vía de circulación

La provincia extenderá las obras de pavimentación por la calle Ex Vía, desde Las Heras hasta su cruce con Teniente Ibáñez. Recientemente concluyeron los trabajos de asfaltado por Ex Vía entre General Paz y Las Heras, además de la colocación del ducto de desagüe de casi 200 metros por donde drena toda el agua de lluvia de la zona.

Con el objetivo de unir el pavimento de la calle Ex Vía con la avenida Teniente Ibáñez, como una vía de vinculación y evitar embotellamientos por la avenida Maipú y su interconexión con avenida Pedro Ferré. Extienden los trabajos con hormigón armado de 20 centímetros de espesor, con una calzada de 7 metros promedio con cordón.

La semana pasada finalizó la colocación del pavimento realizado en Ex Vía, desde el cruce con General Paz y hasta Las Heras y el entubado de 80 cm de diámetro, construido desde Las Heras hacia el norte por ex vía, en una extensión de casi 200 metros. Este cuenta con una cámara de enlace en Las Heras que lo une al ducto colector mayor de Teniente Ibáñez y colecta el agua de lluvia de Ex Vía y la zona de influencia, a través de ocho bocas de tormenta.

Los trabajos son realizados por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de equipos de Vialidad Urbana y avanzarán en el tramo esta semana.