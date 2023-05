Nueva arremetida de Yanina Latorre contra Estefi Berardi

volvió a la generar polémica. Esta vez, la panelista disparó contra la locutora del ciclo radial deno dudó en criticarla por meterse con una personalidad tan importante del medio sin siquiera conocer de qué se trata su trabajo.

"La columnista de espectáculos de Feinmann en Radio Mitre, da noticias sacadas de los portales. No cita la fuente, que es el trabajo que ya han hecho otros. Así cualquiera se sienta a contar y hacer una columna de espectáculos. Dando la Info de un trabajo que ya hicieron otros", escribió Estefi en Twitter.

El tuit llamó la atención porque hace añares que María Isabel Sánchez está en ese horario como locutora, primero de Marcelo Longobardi y ahora de Feinmann y siempre comenta notas de color y espectáculos de todos los medios.

Una usuaria respondió al tuit de Berardi: "¿Querida @estefiberardi vos para poner este tuit viste el programa que citas? ¿Lo entendiste? Al final debo reconocer que @yanilatorre tiene razón en sacarse, si yo leyéndote me duele el ojo, imagino ella sentada al lado". Al ser mencionada, Yanina respondió al comentario contundente: "¡No pierdas tu tiempo…..no le da! ¡Pero posta! Hay que hacer de cuenta que no existe, si no te saca".

Minutos más tarde, Latorre agregó en su cuenta: "Que alguien le avise a esta chica que Feinmann NO tiene columnista de espectáculos. Es la locutora que comenta las noticias. Peor es levantar todo de redes e inventar como hace ella. ¡O confundir CANNES con el Paseo Alcorta, como hizo ayer! VERGÜENZA AJENA", en referencia al error que tuvo al consultarle a Marcelo Tinelli sobre un momento incómodo en una pasarela.

"Lo peor es que está hablando de María Isabel Sánchez. ¡SEÑORA LOCUTORA SI LAS HAY! Una falta de respeto absoluta. Y encima no debe ni conocerla. Qué berreta e ignorante", sumó Yanina sobre la profesional a la que se refirió Estefi, mientras que a su vez contó cuál es la labor de Sánchez: "Te agrego más. AVISENLE A LA IGNORANTE DE BERARDI QUE EL RESUMEN BLUE DE MARÍA ISABEL SANCHEZ ES EN JODA. Lo hace desde hace años y NO ES COLUMNISTA DE ESPECTÁCULOS. De esto hablo cuando digo que esta piba es una falta de respeto a la profesión".

Fuente: Minuto Uno