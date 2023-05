La abogada de la víctima dio detalles de las amenazas

La abogada de Griselda Blanco, Silvia Casarrubia, denunció que la periodista era “hostigada” por la Policía.

En audios que difundió Casarrubia a través de Twitter, Blanco le advertía a la letrada que se sentía intimidada por las denuncias que realizaba. En su publicación, la abogada pidió que se tenga en cuenta sus denuncias y miedos. “Estoy sola en todo esto. Te metés con la mafia y es así”, le expresó la comunicadora, dando a entender la situación en la que vivía.

En el mismo sentido, indicó que Blanco solía utilizar su cuenta de Facebook para denunciar diversos casos en donde la Justicia ignoraba las causas y las dejaba pasar. “Ella era hostigada por la Policía”, destacó. “Querían que revele sus fuentes, pero yo le decía que no tenía obligación de hacerlo. A muchas personas les molestaba que exponga irregularidades y delitos”, explicó Casarrubia.

Asimismo, subrayó que en uno de los audios hace referencia a un funcionario policial que llegó trasladado desde la localidad de Sauce y que estaba siendo investigado por abuso sexual: “Al final todos los comisarios son abusadores, corruptos, acosadores. Yo creí que este era un buen comisario”, le contó Blanco a su representante legal. En una de las conversaciones, Casarrubia señaló que Griselda le había informado que le pasó su contacto a sus hijos por si le pasaba algo: “Me quedé helada cuando me llamó su hijo y me dijo: Mi mamá me dio su número por si le pasaba algo”.

(NG)