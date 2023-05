Milei sumó dos exfuncionarios del menemismo

El economista Carlos Rodríguez ocupará el cargo de jefe del Consejo de Asesores Económicos de la presidencia en el caso de que el candidato Javier Milei -de La Libertad Avanza- resulte elegido como Presidente de la Nación. Ese consejo de asesores también estará integrado por Roque Fernández, quien fuera ministro de Economía de la Nación y Presidente del Banco Central durante el gobierno de Carlos Menem.

Ambos economistas elegidos para integrar el Consejo de Asesores fueron funcionarios durante la gestión del ex presidente Carlos Menem, en la década del 90, y desarrollaron su actividad académica en la Universidad del Cema.

Rodríguez es uno de los economistas que desde sus redes sociales no solo apoya a Milei sino que defiende en particular su propuesta de dolarización de la economía. Sus contribuciones a la economía internacional y nacional fueron publicadas en diversas notas y columnas de opinión en los principales medios periodísticos, entre ellos, en revistas académicas internacionales como Econometrical, American Economic Review, Journal of Political Economy, Journal of Money, Credit and Banking y Journal of International Economics.

El anuncio de ambas incorporaciones a un eventual gabinete liberal libertario, fue formulado ayer por Milei, que, aunque despotrica contra “la casta política”, parece decidido a tomarse algunas licencias.

En este caso, con dos ex funcionarios del menemismo. Mientras tanto, perdió apoyo con el desembarco confirmado de su exsocio José Espert en Juntos por el Cambio.