Murió Tina Turner, la reina del rock & roll que se supo reinventar

Tina Turner, la cantante estadounidense que abandonó una comunidad agrícola humilde y una relación abusiva para convertirse en una de las mejores artistas de todos los tiempos, murió ayer a los 83 años.

La “reina del rock” falleció en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, en Suiza, luego de una prolongada enfermedad, dijo su representante.

Turner comenzó su carrera en la década de 1950 durante los primeros años del rock and roll y evolucionó hasta convertirse en un fenómeno de MTV.

En el video de su canción “Whats love got to do with it”, que encabezó las listas de éxitos y en la que llamó al amor una “emoción de segunda mano”, Turner personificó el estilo de la década de 1980 mientras paseaba por las calles de Nueva York con su cabello rubio.

Con su gusto por la experimentación musical y las baladas, Turner se integró a la perfección en un panorama pop de los años 80 en el que los fans valoraban los sonidos producidos electrónicamente y despreciaban el idealismo de la era hippie.

Turner ganó seis de sus ocho premios Grammy en la década de 1980, un periodo en que llevó una docena de canciones a los Top 40, incluyendo “Typical male”, “The best”, “Private dancer” y “Better be good to me”.

