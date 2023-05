Posadas: un hombre echó de su casa a sus padres

Una pareja de ancianos fue desalojada de su casa en Posadas, Misiones, y hace 15 días vive en un viejo auto. Su propio hijo les impidió la entrada a su casa. Los vecinos son quienes asisten a la mujer y al hombre de más de 70 años, por lo que realizan una colecta y exigen la intervención de las autoridades municipales para que puedan salir de esa vulnerable situación.

La pareja vivía en una casa del barrio Chacra 102 de Posadas, pero fue desalojada por su hijo y su nuera. Es por eso que optaron por ir a vivir a su auto, un antiguo Ford Sierra, estacionado en la esquina de Luchesi y calle 103.

“Están viviendo adentro del auto hace más o menos 14, 15 días. Están enfermos, de todo están pasando. No tienen qué comer, no tienen celular, nada. El señor tiene documentos, pero la señora, no”, dijo Paulina Piris, una vecina de la zona a Misiones 4. “Ellos tienen su vivienda con los títulos de la casa. Fueron a hacer unas compras y cuando volvieron les dijeron que no podían entrar más. Clausuraron todo, hasta hoy no pueden, están incomunicados”, aseguró la mujer. Piris también pidió “que alguien les ayude con alguna frazada” ya que “ellos no tienen nada. Están con la ropa puesta nomás”.

