Karina La Princesita se solidarizó con Alejandro Sanz, luego de su preocupante mensaje

En las últimas horas, Alejandro Sanz preocupó a sus seguidores con un crudo posteo en las redes sociales. El cantante español aseguró no estar pasando un buen momento y no es la primera vez que publica reflexiones de este tipo, lo que encendió aún mas las alarmas de su entorno y sus fans.

Sus palabras se viralizaron y entre quienes se hicieron eco estuvo Karina La Princesita, que desde hace un tiempo hizo público su cuadro de depresión, como una manera de hacer visible una enfermedad que muchas veces se oculta detrás de una apariencia exitosa. Y ni bien advirtió el mensaje del madrileño, le brindó su apoyo.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, escribió Sanz en Twitter, y luego se refirió a su inminente gira que continuará en tierra española. “Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”, afirmó a corazón abierto. Y agregó un mensaje empático con sus seguidores: “Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, cerró.

La publicación causó mucha preocupación entre sus seguidores, que se volcaron con mensajes de apoyo y comprensión para el artista madrileño. Y entonces se sumó Karina, movilizada por leer sensaciones que bien podrían ocurrirle a ella. “Leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo, que uno no es raro, y que aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones, seguramente pasará”, escribió la cantante argentina en unas palabras empáticas para su colega español.

Karina reconoció en más de una oportunidad estar siendo tratada por psicólogos y psiquiatras, quienes la asisten para afrontar su depresión. “Pienso que es un proceso. El día de mi cumpleaños empecé a hablar del tema porque sentí que ya me estaba ocupando y necesitaba decirlo”, explicó la rubia, que reveló que tiene a menudo ataques de ansiedad. “Estoy controlada porque tengo ataques de ansiedad, de pánico, también nosotros tenemos una vida muy acelerada”, agregó.

Días atrás, contó que volvió a sufrir uno de estos ataques antes de dar un show en la provincia de Chaco. “Hoy antes de salir me agarraron muchos, o uno, no sé, ataques de ansiedad muy pero muy fuerte. La pasé bastante mal. No podía respirar y sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire y que me iba a morir. Horrible”.

Además, explicó: “Yo me considero una chica muy inteligente y que tengo el control de muchas cosas, pero la mente me está jugando una mala pasada. Me estoy ocupando y está todo bien. La música me hace bien. Yo no la estoy pasando bien, pero lo comparto más que nada para que a los que les pasan esas cosas no se sientan tan raros, que hay gente que los comprende y que los entiende y que hay que ocuparse, nada más”, enfatizó.

Por su parte, el intérprete de “Corazón partío” ya había alertado sobre su estado de ánimo con un crudo mensaje publicado en noviembre pasado. “He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada…”, señaló en la red social. Sin embargo, el artista anunció que había superado el mal momento y que iba a volver a los escenarios.

“Pero, de repente, he recuperado mi esencia. Tengo ganas nuevas de conciertos y de grabaciones. La música empieza a arder en mi de nuevo. Sólo quería compartirlo”, manifestó el popular intérprete. Por último, agregó: “La música llama a mi puerta y yo abro como quien le abre la puerta a un amor que sabías que siempre volvería. Deseadme suerte para saber amarla”. Los hechos demostraron que pudo volver a disfrutar de los escenarios y de la música, y es lo que sus fans confían que vuelva a ocurrir en esta oportunidad.

(Fuente: Infobae)