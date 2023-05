Polémica por un pastor evangelista que sale a destruir estatuas del Gauchito Gil

Un pastor evangélico es el centro de una polémica interreligiosa, después de haberse viralizado un video suyo destruyendo una estatua del Gauchito Gil, el santo pagano que cuenta con fieles de a millones en todo el país y el mundo. Ezequiel, el pastor que quedó en el centro de la polémica, habló de justificaciones bíblicas para vandalizar la imagen.

“Estamos acá para la gloria de Dios, venimos a derribar un altar, mirá qué grandote que es”, dice al comienzo del video, mientras uno de sus socios comienza a golpear una estatua instalada al costado del camino, en un lugar que no fue precisado. “Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, vamos a derribar en el nombre de Jesús”, continúa, mientras de fondo empiezan a derribar el altar pagano. Arrancaron una cruz y además destruyeron las ofrendas que los devotos de Gil le dejan al santo para pedir o agradecer favores.

El video fue compartido en Twitter por el usuario @bamelnegro y muy rápidamente se volvió viral: ya lleva más de 5,6 millones de reproducciones en poco más de un día. Los usuarios lo comentan repudiando el ataque. Otros bromean con la ira que podría desatar el santo popular sobre los dos evangelistas o, más concretamente aún, la legión de seguidores de Antonio Gil.

“Mirá que no creo en nadie, pero me dio bronca esto. Cero respeto”, dijo un usuario.

Ezequiel llevaba puesta una chomba de la Selección Argentina y su compañero otra de Lionel Messi, por lo que muchos usuarios bromeaban con imaginar al mismísimo Claudio “Chiqui” Tapia (devoto del Gauchito) yendo a buscar al pastor.

“Como alguien con familia correntina, sé que todos los correntinos devotos del gauchito tienen escopetas y espadas, eligió mal sus batallas ese loco”, remarcó otra usuaria.

“Fundamentos bíblicos”

Luego de la polémica, el predicador Ezequiel habló con TN y explicó qué lo llevó a atacar la figura. “Tengo varios videos haciendo eso, predico la palabra de Dios y tengo fundamentos bíblicos que hablan sobre la idolatría y lo que llega a ocasionar”, detalló. “Muchos jóvenes están atados a esa maldición y no pueden salir y creemos que en el ambiente espiritual es una maldición que lleva a la juventud a delinquir y rendir ofrendas a dioses paganos”, resaltó.

Además, señaló que la figura del Gauchito Gil, “es abominación ante los ojos de Dios. Si nosotros rompemos un altar estamos cortando en el ambiente espiritual, con accidentes, trabajos, muerte, ofrendas y sacrificio hechos al diablo”, se justificó el pastor, quien además contó que comenzó a predicar apenas hace cuatro años, luego de una “importante transformación” que dio paso a una nueva faceta como religioso.

En su cuenta de Facebook tiene otros videos y posteos con vandalizaciones similares. “Esto nos llevamos como trofeo”, señaló en un video donde sostiene en sus manos una estatua del Gauchito Gil y otra de San La Muerte.

Pero no se trata de una bronca únicamente contra los santos paganos, ya que también compartió imágenes destrozando santos de la religión católica.