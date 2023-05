Una campera y el audio de una discusión con la víctima implicaron a Armando Jara

Pese a estar en libertad Armando Jara debe cumplir con ciertas reglas en el marco de la causa donde se investiga el asesinato de su expareja Griselda Blanco.

Francisco Adaime, el abogado que representa a Jara, dio a conocer detalles de la causa. “Jara no está vinculado a nada de la causa porque lo dejaron en libertad. Para mí no había sustento jurídico para que se dictara una prisión preventiva sobre su persona. Eso fue lo que vine sosteniendo desde un principio y después solicité la libertad de mi defendido”.

“Los elementos expuestos eran una campera de él que se encontró en la casa de Griselda Blanco y un audio de una discusión de pareja entre ambos. Otros elementos que se hayan presentado no se dieron a conocer. Lo que más me interesaba era lograr su libertad inmediata”, precisó a Radio Sudamericana.

Luego. agregó: “La investigación continúa, por lo que no puedo descartar que el día de mañana no haya otra persona detenida. Hasta ahora son todas sospechas, pero no puedo hablar de culpabilidad alguna”. “Se está comprobando que Jara no tenía nada que ver en este asunto. Cuando encuentran el cuerpo de Griselda en su casa, los hijos lo llaman a Jara y este se presenta de forma inmediata”.

