La contundente frase de Xavi sobre el posible regreso de Messi al Barcelona

El regreso de Lionel Messi a Barcelona será un tema del que se hablará hasta que el astro rosarino brinde detalles sobre su futuro. Al día de hoy, a un mes para que finalice su vínculo con el PSG, su futuro es incierto. En medio de los rumores sobre la vuelta a España, el que habló fue un viejo compañero de Leo.

Xavi Hernández, actual entrenador del equipo culé que se consagró campeón de La Liga, dio una entrevista exclusiva con el diario Sport en la que confirmó que tiene diálogo con Messi a la espera de lo que será la resolución de su futuro. El medio catalán difundió un fragmento de la nota en la que el DT fue contundente cuando le preguntaron si tiene sentido la vuelta de Messi.

“Sí, para mí tiene sentido. En lo que a mí me ocupa, que es a nivel futbolístico, soy el encargado del fútbol en este club. Para mí no hay ninguna duda de que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda que nos va a ayudar porque sigue siendo un futbolista determinante, porque sigue teniendo hambre, porque es ganador, porque es líder y porque además es un jugador diferente, diferente. Nosotros no tenemos un Barça con un talento al alcance del 2010, por ejemplo”, explicó el ex volante del histórico equipo que condujo Pep Guardiola.

Acto seguido, cuando siguió con su análisis de por qué sería beneficioso su regreso, dio a entender que la vuelta depende del capitán de la selección argentina campeona del mundo. “¿Y qué te aportaría Messi? Te aportaría talento. Último pase, balón parado, goles… en el último tercio, jugador diferencial. Por lo tanto, y de la manera que quiero jugar yo, que queremos jugar en el staff, para mí no hay ninguna duda de que nos aportaría muchísimo, pero depende de él. Al final creo que la sartén por el mango en estos momentos la tiene Leo. No hay ninguna duda”, agregó.

En la continuidad de la entrevista, a Xavi le preguntaron si tiene contacto fluido con Messi. ¿Su respuesta? “Sí, voy hablando con él. Sí que es verdad que ya hemos ganado en la Era post-Messi y eso tiene un mérito extraordinario, extraordinario. Igual no se valora, pero el miedo que teníamos los culés era cuando se marche Leo, ¿qué haremos? Pues el Barça ha sobrevivido. Creo que hemos reconstruido muy bien el equipo, y esta Liga y esta Supercopa tienen un mérito espectacular de hacerlo sin el mejor jugador de la historia de este club y del fútbol mundial”, dijo el técnico.

En relación a cuál sería la clave para que el astro rosarino tome la decisión de volver, el DT de Barcelona indicó que nadie puede ponerse en el lugar de Leo, pero dejó en claro que tiene “las puertas abiertas” del club según su mirada. Es importante recordar que, hasta el momento, no existió oferta oficial de parte de Joan Laporta y el resto de la directiva de la institución catalana. Es más, la organización de la máxima competición de fútbol en España, que tiene como presidente a Javier Tebas, todavía no confirmó la vialidad de plan financiero que le envió el club a La Liga para aceptar un posible contrato de Messi de cara a la temporada 2023/2024.

“Es difícil ponerse en la piel de un jugador que lo ha ganado todo. Es difícil ¿no? No sé qué dudas podría tener. Quizá que ya es otro proyecto, que futbolistas importantes que tienen muy buena relación como Busi y Jordi se marchan. No lo sé, no estoy en su cabeza. Yo con la relación que tengo con él creo que yo he sido muy claro. Aquí tiene las puertas abiertas. Si él quiere venir, yo no tengo ninguna duda como entrenador, ninguna, ninguna. Creo que nos aportaría muchísimo. Por lo tanto, y ya he dicho en los últimos días cuando me preguntáis, depende básicamente de su decisión personal”, declaró.

Infobae