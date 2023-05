Denunciaron por abuso a maestras de un jardín de infantes

Un hecho aberrante conmocionó ayer a un jardín de infantes del barrio porteño de Palermo: una madre denunció ante la Justicia a tres maestras de sala de 4 por abusar sexualmente de sus alumnos. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, las docentes fueron separadas de sus cargos y se les inició un sumario administrativo mientras avanza la investigación. Durante la tarde de ayer, familiares realizaron un “ruidazo” y cortaron la calle frente a la institución para reclamar “que se clausure el colegio hasta que se investiguen todos los casos”. Desde la cartera de Educación porteña confirmaron a Infobae que “la escuela continuará con su actividad normal y con el acompañamiento desde los Equipos de Apoyo”.

El hecho se produjo en el Jardín de Infantes Nº9, ubicado en la calle Darregueyra al 2300, a metros de la avenida Santa Fe. De acuerdo con los primeros datos, la mujer elevó la denuncia el viernes pasado ante la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad. Allí, la mujer relató en qué consistían los presuntos abusos. En ese sentido, señaló que las docentes apuntadas hacían cantar a los alumnos y les proponían un baile donde los chicos se tenían que bajar los pantalones.

Fuentes policiales agregaron a Infobae que la madre que destapó el escándalo contó que el día anterior fue alertada por un mensaje de WhatsApp, en el que contaban los supuestos bailes promovidos por las maestras. Ante esta situación, la denunciante contó que le preguntó a su hijo, quien le confirmó que también las maestras tocaban sus cuerpos y que les decían que se “trataba de un secreto”. Esto, aparentemente, con el fin de que no le revelaran a su padres lo que ocurría.

La investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 26, cuyo titular es el magistrado Ignacio Kirszenbaum, ante la Secretaría 155, de Sebastián Buisel Quintana. Además, personal del Ministerio se hizo presente en la escuela para brindar contención a la comunidad educativa.

Ayer, padres y madres de los niños y niñas que asisten al jardín de la calle Darregueyra mantuvieron una reunión con la directora para pedir explicaciones, mientras se impartían clases en la escuela. “Mi nene me contó del baile y que se desvestían, mi hijo bailaba y se bajaba el pantalón y le pregunté si también (otros) se bajaban los pantalones y me dijo que sí, que era un chiste, y me decía que era un secreto con la seño y después nos enteramos de que había otras dos docentes involucradas”, afirmó Mariela, cuyo hijo concurre al jardín.

La reunión fue tensa. Según contó un padre, una de las maestras estaba en la institución mientras le dictaba clases a nenes de tres años. En ese momento, los padres pidieron que la docente se haga presente y explique lo que había ocurrido. Para evitar que la situación se tornara todavía peor, el personal del jardín trató de que la mujer pudiera salir por la puerta trasera.

