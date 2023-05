Regatenses se adueñaron del Abierto de Menores

En el sindicato de Luz y Fuerza, el pasado domingo se desarrolló el Torneo Abierto de Menores organizado por la Federación Correntina de Tenis de Mesa. El certamen estuvo dirigido para las categorías menores y contó con una excelente participación de los jugadores de la escuela del Regatas Corrientes.

Se jugaron solamente las categorías de Sub 9, Sub 11 y Sub 13, en una competencia que sirvió como antesala para ver donde están parados los jugadores correntinos de cara al Regional de la categoría a jugarse en las próximas semanas.

Entre los más pequeños, los Sub 9, llenaron el podio los remeros, quienes completaron los cuatro lugares. El oro quedó para Felipe Ferreyra, la plata para Anita Romero, mientras que el bronce lo compartieron Emanuel Castro y Victoria Torres.

En Sub11 de los cuatro, dos fueron para los regatenses. El segundo lugar lo ocupó Maia Torres, mientras que el tercer puesto fue para Bruno Castro. El campeón fue Mauricio Dasso de Chaco y el otro tercer lugar Valentín Pucheta de Misiones. Y por último en Sub13 los dos primeros lugares se lo adueñaron los tenimesistas de Regatas Corrientes. El campeón fue Bruno Rabinovich, mientras que el subcampeón fue Juan Sebastián Ramírez.