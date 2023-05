Homicidio en Pueblo Libertador: un policía insiste en su inocencia

La suboficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Georgina Alancay (40), y su pareja, Ramiro Pérez (48), fueron liberados recientemente luego de estar detenidos acusados de la desaparición y muerte de Eduardo Corrado (65) en la localidad de Pueblo Libertador, Esquina.

Cabe recordar que Corrado estaba desaparecido desde el domingo 12 de marzo y la Justicia presumía que fue asesinado. El fin de semana hallaron su cuerpo y el primer informe de la autopsia determinó que no presentaba lesiones.

Respecto a la causa, Alancay habló con Actualidad Esquina y contó su versión.

“Nosotros llegamos el día viernes 10 con mis padres y mi pareja, vinimos a hacer un paseo y volvimos el día martes a la madrugada. El 13 fuimos a retirar un bolso que mi pareja se olvidó con pertenencias personales, porque ya el día martes a la madrugada íbamos a regresar a Buenos Aires. Fuimos a retirar y pasó ese inconveniente con el tema de la pelea. (…) El día anterior estuvimos de visita y llegaron los hermanos que vinieron con ese señor, que se había presentado como el amigo”.

“Cuando llegamos, nos encontramos que ellos estaban ahí reunidos en la parte trasera de la casa. Estaban comiendo y tomando, retiramos el bolso y nos estábamos por ir, en el momento que vamos a ingresar a retirar una cosa más que nos estábamos olvidando, escuchamos una discusión fuerte. Se dirige mi pareja, cuando ya salgo observo que lo están atacando a él, trato de intervenir ahí como para poder separarlos. Pero no había ninguna pelea como dicen, por terreno ni nada por el estilo. Cuando nos enteramos que Corrado estaba desaparecido también participamos de la búsqueda. Salimos a hacer un recorrido para ver si podíamos encontrarlo”.

“El 22 de marzo yo estaba en la comisaría trabajando, me detienen. Fue todo sorpresivo porque hasta ese momento teníamos que estaban buscándolo, y digo: bueno, por ahí nos van a citar, que es lo que se maneja en estos casos. Pero no llegó ninguna citación, ningún llamado telefónico. Solamente fue una detención, no daban un número de expediente, ni tampoco la carátula”.

Ante está situación Georgina comenta la incertidumbre que sintieron al momento de ser detenidos, y ante distintas versiones que los presentaban como autores materiales del crimen.

“En el momento de la detención nos pusieron como los autores materiales de un homicidio, de una situación a una detención había un abismo”, aseguró.

“Yo siento que no va a ser fácil seguir ahora, después de pasar todo esto. Por ser policía, siento que me va a costar muchísimo volver a comenzar (…) Hace 20 años que estoy defendiendo algo que es la justicia”.

(NG)