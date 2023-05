Corrientes celebró su día en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires

El Gobierno de Corrientes informó este jueves que celebraron El “Día de Corrientes” en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Se vivió a pleno con presentaciones de libros de autores de la provincia y, en consonancia con el stand institucional “Chamamé”, se hizo presente la música de la mano del grupo Las Guitarras Gualeyas.

El presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, fue el encargado de dar la bienvenida al acto y señaló la importancia del libro “Los elegidos”, que “habla de los 40 años de democracia en Corrientes, un tema que nos va a atravesar no solamente en esta presencia en la Feria Internacional del Libro, sino también en la Feria del Libro de Corrientes que será en el mes de julio”.

El cierre musical fue con la presentación del trío Las Guitarras Gualeyas, integrado por Juan Martín Carballo, Nadia Ojeda y, como invitado, Ricardo Dimotta, nieto del compositor. Los mismos que previamente presentaron en el stand de la provincia el libro ganador del concurso de chamamé: “Sentimiento de un entrerriano”, que contiene la transcripción de la obra completa de Abelardo Dimotta.

Los Elegidos

Como actividad central del acto oficial, el periodista y escritor Eduardo Ledesma presentó su último libro “Los elegidos” (Moglia Ediciones), que contiene entrevistas con los hombres que gobernaron Corrientes desde el retorno de la democracia. Lo hizo en diálogo con el docente, periodista y jefe de la sección política del diario La Nación, Jorge Liotti.

“Vi la necesidad de dejar constancia de un momento de la historia que es reciente y, por eso, no tiene registro. Me parece que las muchas cosas que vivimos como provincia durante estos 40 años de democracia, ameritan comenzar a debatir ciertas cuestiones, algunas para no volver a repetirlas, tal vez la violencia política sea la primera”, inició el autor, respondiendo la pregunta sobre los motivos que dieron origen a este nuevo libro.

También reflejó que este libro busca “dejar constancia de los hechos más sobresalientes de la vida institucional de la provincia contada por sus protagonistas. Tiene una mirada puesta en la historia pero está hecha con las herramientas del periodismo”.

El periodista Jorge Liotti señaló algunas particularidades de “Los elegidos”, al decir que “va dejando retazos de los protagonistas” de la democracia en Corrientes, al igual que describe cómo se hace política en la provincia y cómo se vincularon durante décadas sus principales actores. “Tiene el enorme aditamento que todos están vivos y han participado, lo que representa una situación particular y especial”, concluyó.