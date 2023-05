Jorge Rial fue dado de alta de su internación en Colombia: “Ya todo no será igual”

Jorge Rial sufrió una descompensación cardíaca durante sus vacaciones en Colombia y debió ser hospitalizado. El conductor de Argenzuela tiene 61 años y ya tuvo algunos problemas coronarios en el pasado, por los que debieron colocarle dos stents.

Desde el sábado está internado en la Clínica del Country, en la localidad de Chapinero de Bogotá. Lo acompañan sus hijas, Morena y Rocío.

Si bien se vivieron momentos de tensión con respecto a su salud, hoy finalmente fue dado de alta y él mismo lo anunció con un posteo en sus redes sociales.

“Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad”, escribió el periodista junto a una postal de la cama en la que estuvo peleando por recuperarse.

“A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida”, cerró el escrito, feliz con la noticia de su recuperación.

Infobae