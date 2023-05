Boca Unidos quiere ganar en Salta su primer partido como visitante

Con el objetivo de aprovechar el flaco presente de su rival y hacerse de los tres puntos fuera de casa por primera vez en la temporada, Boca Unidos visitará este domingo a Central Norte por la novena fecha del torneo Federal A 2023.

El partido, correspondiente a la última fecha de la primera ronda de la zona 4, se jugará desde las 15 en el estadio Padre Ernesto Martearena, y contará con el arbitraje del sanjuanino, Pablo Núñez.

Boca Unidos viene de conseguir su tercer triunfo consecutivo en su estadio, al vencer una semana atrás a 9 de Julio de Rafaela por 2 a 0, con goles de Federico Pérez y Rubén Albornóz, éste último de penal, resultado que le permitió volver a ocupar un lugar en zona de clasificación.

En dicha oportunidad, el técnico del equipo correntino, Raúl “Pipa” Estévez, sorprendió con el ingreso del juvenil, Leandro “Pela” Gómez como mediocampista por el sector derecho.

Para enfrentar al Cuervo salteño, el Aurirrojo tendrá una modificación obligada. No podrá estar el lateral izquierdo, Joaquín Livera, quien en el último encuentro sufrió un traumatismo de cráneo por el que tuvo que ser hospitalizado por algunas horas.

Si bien el ex Ferro Carril Oeste de General Pico recibió el alta médica el mismo día, y el martes se presentó en la vuelta a los entrenamientos, por recomendación médica no trabajó con pelota en la semana y por lo tanto no fue parte de la delegación que viajó el viernes por la noche a Salta.

En la única práctica de fútbol de la semana, Pipa Estévez probó en esa posición a Alejandro Leani, el sustituto natural por ese sector, que sería en definitiva la única modificación respecto a los once que salieron el domingo pasado al campo de juego del estadio del barrio 17 de Agosto.

En el banco de relevos reaparecerán dos jugadores que purgaron sanción por expulsiones. Se trata del lateral-volante Mariano Del Col y el delantero Carlos Salom.

En Central Norte hará su presentación como técnico el experimentado Víctor Riggio, que suple en el cargo a Víctor López, quien presentó su renuncia indeclinable luego de la derrota sufrida la fecha pasada en el clásico salteño frente a Juventud Antoniana.

El Tano, en la última práctica de fútbol previo al partido frente al equipo correntino probó con Sebastián Navarro por Martín en la mitad de la cancha, mientras que en el ataque, Darío Rostagno sustituyó a Juan Cruz Franzoni.

El Cuervo acumula dos derrotas en fila, lleva cuatro en siete juegos, con dos triunfos y un empate, ocupando actualmente el séptimo lugar en la zona 4.

(RP)