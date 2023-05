Código Procesal Penal: la regulación del proceso a prueba es inconstitucional

Por Nelson R. Pessoa

Especial para El Litoral

La regulación del instituto proceso a prueba en el nuevo Código Procesal Penal de Corrientes (ley 6518, art. 38) es inconstitucional. Paso a exponer las razones de tal enunciado.

La suspensión del juicio a prueba está regulado en el Código Penal, arts. 76 a 76 quáter, dictado por el Congreso de la Nación, de conformidad a lo ordenado por la Constitución Nacional, art. 75, inc. 12.

De la lectura de dicho texto legal surge con total claridad que es el Juez o Tribunal, (colegiado o unipersonal) el órgano facultado para conceder o denegar la suspensión del juicio a prueba. Al respecto, véase, a modo de ejemplo, el art.76 bis, tercer párrafo, segunda regla: “El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada”; en el cuarto párrafo “… el tribunal podrá suspender la realización del juicio”; en el art. 76, primer párrafo, la ley penal establece “El tiempo de suspensión del juicio será fijado por el tribunal; en la regla siguiente ordena “El tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado, conforme las previsiones del artículo 27 bis”, etc.

De las reglas de la Ley penal, también surge claramente que el Ministerio Público (Fiscal es el vocablo usado en el art.76 bis, cuarto párrafo) emite dictamen – “… y hubiese consentimiento del fiscal …”– sobre la procedencia del instituto. Es ampliamente conocida la jurisprudencia sobre la intervención del Ministerio Público en el trámite del incidente, sin olvidar lo ordenado por el art. 120 de la Carta Fundamental.

Es casi innecesario decir que el hecho que la ley penal en el art. 76 establezca “La suspensión del juicio a prueba se regirá conforme lo previsto en las leyes procesales correspondientes”, no significa que autoriza a contradecir la materia regulada por la Ley del Congreso de la Nación. Las leyes procesales solamente pueden reglamentar el funcionamiento del instituto consagrado por la Ley penal.

Entender lo contrario, sería como sostener que las leyes procesales pueden modificar el sistema de prescripción de la acción penal (al respecto, es de especial relevancia la doctrina de la Corte Suprema en Fallos 344:1952) o que pueden alterar lo ordenado por el Código Penal en los arts. 71,72, 73 o consagrar nuevas causas de extinción de acción penal alterando lo dispuesto por el art. 59 de la ley penal, etc. También es importante recordar que las mencionadas reglas de la ley penal que regulan la suspensión del juicio a prueba, no han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema, (es materia conocida la amplia lista de pronunciamientos del Alto Tribunal en esta materia, entre muchos, Fallos 320:2451; 327:1014, 330:1564, 328: 3869; 328:4497; 331:858).

Significa ello que las citadas disposiciones del Código Penal son acordes a las disposiciones de la Carta Fundamental, entre ellas, las que establecen que son los jueces los que conceden o deniegan la suspensión del juicio a prueba.

Así las cosas, nos encontramos que el Código Procesal Penal de Corrientes, art.38, regula la suspensión del juicio a prueba, otorgando al Ministerio Público la facultad de conceder o denegar tal beneficio. Dicho texto normativo, a pesar que establece que “la suspensión del proceso a prueba procederá conforme los requisitos establecidos en el Código Penal”, luego dispone “La solicitud de suspensión se presentará al fiscal …”. Y párrafos más adelante “El fiscal podrá rechazar la solicitud si considerare que no se cumplen las condiciones legales…”. El hecho que se pueda solicitar la revisión de la denegatoria ante el Fiscal General, no corrige el defecto apuntado: el Ministerio Público no es el órgano con potestad para conceder o denegar la petición de suspensión del juicio a prueba, pues ello contradice la ley penal. Tampoco se corrige esta desobediencia de la ley penal, con la obligación del fiscal de solicitar audiencia al juez de garantía para que controle la razonabilidad del ofrecimiento de reparación del daño, el plazo de suspensión o reglas de conductas.

Ante esta grave alteración de la Ley procesal local de un instituto regulado por la Ley nacional (Cód. Penal), es útil reproducir conceptos de un pronunciamiento reciente del Alto Tribunal, Fallos 344:1952.

“… Que, cualquiera sea el propósito de su legislación, las provincias no pueden alterar en forma alguna la ley de fondo … esta Corte ha afirmado que “la facultad de las provincias de legislar sobre procedimientos judiciales lo es, sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias que sancione el Congreso [Nacional] cuando considere el caso de prescribir formalidades especiales para el régimen de determinados derechos establecidos en los códigos fundamentales que a él (…) incumbe dictar. Se circunscribe así la facultad de las provincias en materia procesal a lo que positivamente debe comprenderse en ella, vale decir que, si pueden señalar las reglas de acuerdo con las cuales los procesos vinculados con aquellos códigos han de sustanciarse y terminarse, tal atribución no autoriza a destruir ni anular los preceptos de aquellas leyes fundamentales que al Congreso corresponde sancionar”.

A modo de síntesis, la Ley procesal penal correntina, al regular la suspensión del juicio a prueba, otorgando al Ministerio Público la facultad de decidir la concesión o no del beneficio, contradice lo consagrado por la Ley penal dictada por el Congreso de la Nación, y de esa forma se torna inconstitucional, dando lugar así a lo que es conocido en derecho constitucional como cuestión federal o constitucional compleja indirecta: una ley provincial entra en contradicción con una ley del Congreso de la Nación, cuestión que, sabido es, por razones de supremacía constitucional, se resuelve con la declaración de inconstitucionalidad de la ley de inferior jerarquía.

Por las razones expuestas entiendo que el Poder Legislativo local deberá modificar el art. 38 del Código Procesal Penal, y propongo como modelo la ley procesal penal de Córdoba, art. 360 bis; Chaco, art. 432.