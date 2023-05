Hablemos (bien) de Milei

Por Emilio Zola

Especial

Para El Litoral

El candidato aleonado, el de la melena desordenada exprofeso, el de los ojos celestes, achinados y taladrantes, el de las bravuconadas procaces y la impulsividad a flor de piel. Disruptivo desde la estética, rebelde desde el conservadurismo de las ideas predemocráticas, crece en la consideración pública ante la debilidad de las ofertas tradicionales.

El peronismo (predominado por el kirchnerismo) y el Pro (matrimoniado en alianza con la UCR) enfrentan sus propios fantasmas de fracasos recientes, desarticulados por internas envenenadas, llenas de tiros por elevación que abonan el refranero favorito de los escépticos: “Son todos cortados por la misma tijera, son todos iguales”.

Es a partir de esa queja consuetudinaria del “son más de lo mismo” que Milei brota como una enredadera trepadora. Se expande con la velocidad de una hiedra que abraza los cuerpos adyacentes hasta copar con sus ampulosidades el hábitat comunitario de la virtualidad entendida como ese espacio omnicomprensivo al que todos abrevan para decidir en el año electoral.

De esa forma logra diferenciarse y, por consiguiente, marcar presencia sin que nadie puede serle indiferente. No solo por el tono de sus manifestaciones más corrosivas, sino porque es el único que plantea ideas, proyectos y caminos a seguir. ¿Serán esas ideas dictadas por las corporaciones que lo sostuvieron como asalariado hasta alcanzar la popularidad que hoy ostenta? Puede que sí, pero lo interesante es que –más allá de las intenciones solapadas de su plan- demuestra una solidez intelectual que hace mucho tiempo no se veía en los aspirantes a la Presidencia.

Los candidatos típicos han sido, desde el advenimiento democrático y antes también, producto de la militancia comiteril, emanados de la escuela política tradicional en la que todos van pagando una suerte de derecho de piso mientras escalan posiciones asidos a la ubre estatal. Primero como presidentes de una organización estudiantil, luego como concejales, posteriormente como diputados, hasta que finalmente llega la gran oportunidad de liderar, en un orden escalafonario que no exige idoneidad técnica sino otras cualidades como el carisma, la cintura negociadora y la habilidad para los conciliábulos.

Resulta que todos los emergidos de la política tradicional hocicaron, dejando al país en estado de desesperación social. Y en ese marasmo abrieron una zona liberada para la instalación de un antisistema que juega a romper el statu quo y crece desde la teoría del perdido por perdido.

¿Qué problema hay con que pulverice la estabilidad laboral si ya ocurrió de hecho? ¿Qué importa si privatiza el sistema jubilatorio si la caja está quebrada? ¿Qué hay con eso de la dolarización si, en la vida real, para comprar un auto o una casa los precios ya se exigen en dólares?

Desaparecida la expectativa del progreso propio, esfumado el sueño de la movilidad social ascendente, ¿por qué no intentar con un despeinado que promete cambiar inflación por dolarización y reemplazar al Estado por la libertad meritocrática del que logra sus metas según la lógica darwinista del más apto?

Todo esto dicho desde la disquisición analítica de (por ejemplo) un joven de 24 años que mira con hartazgo la escala de prioridades gubernamentales absolutamente disociada de la realidad. Observa a un Alberto Fernández apurado por estrenar el nuevo avión de la Presidencia, por el que pagó los dólares que retacea a las industrias manufactureras locales. Contempla a una Cristina Kirchner inaugurando una escuela de formación política bautizada con el nombre de su extinto esposo (¿cuántos lugares hay que se llaman Néstor? ¿Hacen falta tantos?). Advierte los celos palaciegos entre líderes opositores que dilapidan el capital electoral de Cambiemos. Y concluye: perdido por perdido, probemos con el nuevo.

Así cría músculos Javier Milei, un economista antiestado, cultor del minarquismo, cuya gravitación aumentó a caballo de un discurso equivalente al clamor de “que se vayan todos” de 2001, pero catalizado por él mismo, direccionado como fuente de poder para alimentar su esquema binario de “ellos o yo”. Según su perspectiva, ellos son la “casta política” y él vendría a ser la alternativa innovadora, el exponente de una nueva era, el punto de partida de un cambio de época.

Ahora que se acerca el momento de las definiciones, se lo escucha más calmo. Intenta bajar al terreno del debate ciudadano de bares y verdulerías, pero a la vez hace gala de academicismos que certifican su solvencia técnica. Intenta que su mensaje pueda ser decodificado por los formadores de opinión para ampliar su radio de cobertura hacia sectores que al principio no lo tomaban en serio y que hoy comienzan a mirarlo como una alternativa real.

En otras palabras, Milei se muestra más didáctico y más prudente. Abandonó los improperios (aunque no del todo para no perder identidad) y apela a textos de economía, cita a los autores consagrados de las teorías capitalistas más radicalizadas para explicar que los modelos socialistas y socialdemócratas defeccionaron, aunque no sea tan así (pues ahí están los países nórdicos, exitosos con sus sistemas de salud y educación subvencionados).

Con trucos dialécticos bien estructurados y sin que las masas puedan descifrar sus medias verdades e incongruencias tales como su rechazo al aborto al mismo tiempo que avala la comercialización de órganos humanos, se esfuerza por encontrar vías interpretativas que conecten su pensamiento con la lectura de los votantes más reflexivos.

Quiere seducir más allá del espectro sub 30, busca perforar la caparazón de aquellos que votan por algo más que sensaciones y que, azotados por el desmoronamiento económico nacional, aceptarían un viraje ultraliberal al solo efecto de ver cómo podría funcionar una Nación sin moneda propia, sin administración pública, sin hospitales públicos y sin universidades públicas, entre otros “sin”.

A todo esto la pregunta es qué hacen los demás anotados para la carrera presidencial a fin de no ceder terreno. El peronismo ni siquiera tiene candidatos y pierde chances a medida que suben los precios de la canasta básica. Juntos por el Cambio (en teoría la fuerza predestinada a la victoria) sí tiene postulantes acreditados, pero distrae sus energías en una disputa intestina que empaña la imagen de sus principales exponentes. ¿Y si no, qué fue esa vendetta contra el ahora renunciado ministro D’Alessandro, escuchas ilegales mediante?

Actualmente las encuestas indican un escenario tripartito en la puja por el poder. Un tercio (decreciente) que corresponde al oficialismo, otro tercio (estacionario) que configura el mosaico cambiemista y un tercer tercio que experimenta un creciente apego por las propuestas de Milei. Es decir, la elección del nuevo Presidente de la Nación se definirá en segunda vuelta según una hipótesis que dejó de ser descabellada: Horacio Rodríguez Larreta versus Javier Milei.

Ya lo dijo Maslatón: será el balotaje más liberal de la historia argentina. Salvo por un detalle no menor, que es el de los aparatos partidarios. Allí los libertarios pierden por falta de estructuras territoriales, pues carecen de fiscales que custodien sus votos.

Además, la Libertad Avanza no presentó candidatos locales en la mayoría de las provincias y la red de alianzas que pudo tejer no mueve el amperímetro salvo el caso de Martín Menem (sobrino de Carlos Saúl), que se encamina a un digno segundo lugar en La Rioja.

Conclusión: este año Milei podría dar el batacazo a pesar de todas sus desventajas. Lo anteceden casos como el de Trump en Estados Unidos o el de Fujimori en Perú, dos liberales que accedieron al mando de sus respectivos países sin kilometraje político, en un contexto de generalizado desasosiego y con la aceptación popular de que no hay más remedio que el shock.