Llantos en las lagunas

Por Enrique Eduardo Galiana

Moglia Ediciones

Del libro “Aparecidos, tesoros y leyendas”

“Cosa increíble don Cirilo eso de los llantos de los niños en la laguna. Usted no va a creer, yo los escuché…”, dijo Ramón, al anciano que estaba sentado en su sillón hamaca de madera rústica bajo el parral y otras enredaderas que le servían de cobijo, protegiéndolo del brillante sol de Caá Catí, departamento de General Paz. Cirilo, parsimonioso, le contestó: “Cómo no voy a creerte, chamigo, si yo los escucho. Son las ánimas de los niños que murieron trágicamente en las lagunas, atacados por los yacarés, y no solo gritan y lloran. A veces sus sombras se reflejan sobre los juncos y camalotes, pasando de un azul intenso a un celeste claro, a medida que los chillidos bajan, hasta desaparecer”.

En la noche, reunida la familia alrededor de la mesa, comentaban los sucesos de la conversación que tuvieron don Cirilo y Ramón un vecino cercano. Cuyo campo desembocaba también en las lagunas que rodean el arenoso pueblo de Caá Catí (yerba de fuerte aroma, o yerba olorosa). Los más jóvenes, que estaban advertidos sobre sus aventuras peligrosas en las lagunas, querían saber los sucesos que motivaban los quejidos tristones que ellos también oían.

Doña Manuela esposa de don Cirilo tomó la posta y comenzó el relato.

Un niño, dijo, hijo de unos estancieros se escapó de sus padres una mañana con tan mala suerte que se dirigió a la laguna. Pretendía pescar, iba con su cañita, anzuelo y carnada consistente en carne cruda. Se introdujo hasta las rodillas en las silenciosas aguas cristalinas para satisfacer su curiosidad. Los pequeños peces, generalmente palometas chicas, jugaban con toquecitos a la carnada. El niño gozaba de ese placer extraordinario que le otorgaba su aventura, lo que no podía prever era el peligro extraordinario en que se había colocado. La carne y el silencio son los cómplices exactos para que los yacarés se acerquen a lugares a los cuales generalmente no lo hacen, los asusta el ruido. Un niño solo, quieto y abstraído en su creativa aventura era presa fácil del yacaré que sacaba su nariz observando su botín. De una dentellada sorpresiva el niño se encontró arrastrado a la profundidad por el réptil, sus últimos momentos fueron un grito escalofriante de ¡Mamá!... Grito que rebotó en el agua y se hizo eco en el pueblo. Venía traído por el viento que soplaba entre los juncales y camalotes rodeados de tacuaras costeras.

El alarido penetró en cada rancho, se metió en los oídos de los pobladores, siguió danzando con el alma del angelito, que prisionero de las fauces del yacaré murió casi al instante. El pueblo sobresaltado comenzó a realizar un inventario de sus hijos. La madre de la víctima supo que era su hijo, era un grito que llevaba su sangre. Una evocación de sus entrañas, un dolor insoportable. Se tomó de los pelos y gritó fuerte el nombre de su hijo, rugido de una garganta atormentada por el dolor. Salió a las calles arenosas y siguió el rumbo a la laguna, hasta la entrada de arena donde observó flotando mansamente el mojarrero que el padre le había hecho unos días antes. Se arrodilló llorando la pena de su niño perdido en las voraces fauces del yacaré. Sus lágrimas eran tantas que formaron un pequeño curso en la arena para mezclarse con el agua, refugio del victimario. Las mujeres del pueblo solidarias, como en todo pueblo correntino, corrieron al lugar a consolar lo inconsolable. Desde entonces la madre vistió de negro y la risa se borró de su cara para siempre. Sus otros hijos sufrieron las consecuencias de la melancolía.

Aunque sin dejar de atenderlos, no la vieron sonreír nunca más, la pena le embargó el alma.

Cuando un yacaré prueba la carne humana se vuelve audaz y menos cuidadoso, se torna agresivo. Los hombres del pueblo en canoas y lanchones salieron de batida, mataron cuanto yacaré se les ponía a tiro. Son duros, pero a balazos y lanzazos los ultimaban sin piedad alguna. Se volvió frenética la venganza.

Los restos o algo del infortunado niño nunca aparecieron.

El pueblo dolorido no estaba preparado para semejante ausencia de duelo. La ausencia del cuerpo siempre genera la duda de última esperanza. Mayor castigo recibe quien no puede velar a sus muertos, se le priva del llanto y de la ceremonia del angelito por estos pagos.

No pasó un mes cuando otro luctuoso hecho se produjo en la laguna colindante. Una niña india de catorce años que se dirigía al pueblo a realizar compras a caballo, con el animal metido hasta la cincha, fue desmontada violentamente por el yacaré mortífero que le arrancó de una dentellada la pierna. Luego la arrastró hacia la profundidad, otro chillido angustioso cortó la tarde entre los pajonales y el viento que volvía en oleaje la laguna. Estas aguas se convirtieron en indeseadas a causa de los arteros ataques. El grito volvió a convertirse en aullido voraz que se expande hacia los cuatro vientos. Movido por la acústica del morboso escenario, la sangre tiñendo las aguas penetró en el poblado, repitiendo el angustioso tablado de horror ya vivido, “¡mamá!” Gritó la pobre criatura con su voz guaraní. “¡Mamá!”, volvió a vociferar ya sumida en la debilidad del ahogo al verse arrastrada a las aguas profundas. El desaforado sonido surcó las calles del pueblo adormecido, se metió en las galerías, las ventanas de rejas de madera, se floreó en los árboles de la plaza central y levantó a sus habitantes como nunca lo habían hecho.

Armados y exaltados corrieron a la laguna munidos de todos los elementos que encontraron a su paso. Siguieron la estela del asesino que dejaba rastros sanguíneos en su recorrido, con la tranquilidad del que se cree libre de su fechoría.

Detrás entraban los del pueblo, por el otro lado los de la tribu de la niña. A caballo y con lanzas y boleadoras, lograron alcanzar al yacaré, enorme bicho que metía miedo. Lo destrozaron entre todos a cuchillazos, machetazos, lanzazos, garrotazos y cuanto golpe pudieron darle. Lo llevaron a la orilla observando los restos de los vestidos de la niña. Allí nomás lo carnearon sin límite alguno. Extrajeron, con la presencia de un sacerdote que participó en la cacería, los restos de la infortunada niña, recogiéndolos en una bolsa de cuero para darle sepultura. La madre lloraba a brazos partidos en la orilla, abrazada a la madre del niño, primera víctima del cruel animal. Ambas se consolaban mezclando sus lágrimas en una cruel circunstancia, formaban ellas un pequeño charco luminoso. Dicen los lugareños que en el lugar nació una extraña planta de jazmín del cabo que deleita a los paseantes con su aroma.

El sepelio realizado fue de dos ritos, el cristiano y el indígena. En ambos se honró a las dos inocentes víctimas, una en ausencia. Blanca la tumba de la niña enterrada junto al recuerdo del niño desaparecido en las entrañas del yacaré.

Las madres hasta su vejez compartieron el luto ante la misma tumba. Durante su recogimiento ambas escuchaban los gritos de sus hijos llamándolas, estremeciendo sus almas.

Los chillidos, llantos y apariciones de figuras espirituales de color azul fuerte para ir tornándose celeste, son su compañía ante los rezos e imploraciones. Nada puede llenar el vacío de la pérdida de sus dos angelitos.

El pueblo entero aprendió a respetar las lagunas y honrar a los espíritus que en ella moran. Muchos de sus habitantes siguen la tradición de rezar por las almas puras de los espíritus o almas en pena de las víctimas.