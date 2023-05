Wanda Nara y la China Suárez se cruzaron en una fiesta y una le cantó “mentirosa”

Wanda Nara y la China Suárez serán eternamente vinculadas, por aquella intervención en el matrimonio con Mauro Icardi, que se rubricó con una noche de pasión en un hotel de París.

La propia conductora de MasterChef iluminó la participación de María Eugenia en la infidelidad que sufrió de su marido, por eso el inconsciente colectivo las relaciona cotidianamente. A pesar del tiempo transcurrido desde esa velada clandestina, que aconteció en octubre del 2021, ahora volvieron a cruzarse los caminos.

Resulta que las dos famosas acudieron al mismo evento en la noche del sábado. Sí, compartieron el espacio, en un encuentro tremendo, de alta tensión, por el simple hecho de transitar por esa pista de la fiesta Bresh, la que imanta a las celebridades.

Además de los testigos presentes en la disco de esa situación incómoda y peculiar, todos los usuarios de las redes sociales se anoticiar al instante, dado que Daniela de Gran Hermano se encargó de registrar que charló con ambas, por separado.

QUÉ HIZO WANDA NARA AL CRUZARSE CON LA CHINA SUÁREZ

En el perfil de la ex participante del reality se Telefe se produjo una pieza urticante, dado que se la ve a Wanda cantando con mucho énfasis la canción Mentirosa, de Ráfaga. Eso no es todo, porque Nara miró a la cámara y entonó: “No vuelvas más, nunca más. No creo más en tu falso amor, mentirosa...”.

Daniela también registró su momento con María Eugenia, ya que se fotografió con la actriz en el VIP de esta fiesta tan aspiracional y de moda y le tiró un piropo ineludible al escribir en su storie: “¿Más linda no podés ser, no?”. ¿Se dijeron algo? ¿Hubo miradas fulminantes? Por lo pronto, Wanda y la China estuvieron a un par de metros de distancia.

(Fuente: Paparazzi)