Regatas visita a Quimsa en el inicio de la serie de cuartos de final

La seria de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol entre Quimsa de Santiago del Estero y Regatas Corrientes se pondrá en marcha hoy en al estadio Ciudad de la capital santiagueña.

El encuentro de esta noche tendrá su salto inicial a las 21, será televisado por DirecTV Sports y contará con el arbiraje de Fernando Sampietro, Danilo Molina y Alejandro Zanabone. El segundo juego, también en el estadio de la Fusión se jugará el miércoles 10 desde las 22 horas.

Quimsa llegó a esta instancia de manera directa después de la Fase Regular donde terminó en la segunda ubicación con 28 victorias y 10 derrotas, mientras que Regatas (21-17) fue noveno en esa instancia y eliminó en la Reclasificación a Platense 3 a 2.

Durante la temporada regular ambos equipos se repartieron los triunfos y cada equipo festejó como local. El 22 de noviembre en Santiago la victoria fue para Quimsa 94-75, mientras que en el José Jorge Contte el pasado 18 de marzo ganó el Fantasma 77-75.

“Creo que Quimsa es un rival difícil. A medida que se van avanzando instancias va siendo todo más duro. Como terminamos 9° nos toca Quimsa que había quedado muy arriba, pero en la temporada regular ya le ganamos uno.

Así que vamos a pensar en el primer juego, y sabemos que tenemos armas para ganar”, sostuvo Facundo Piñero, uno de los jugadores más experimentados que tiene el plantel de Regatas.

“Nosotros vamos a ir a buscar uno en Santiago del Estero, y sino tenemos la chance de estirar la serie de local”, sentenció.

“Lo más importante para esta serie pasa por focalizarnos en cerrarle las principales vías de gol que tienen ellos. Tenemos que sacarlos de donde se sienten cómodos, llevarlos a que tengan que buscar un plan B, y después tratar de atacarlos y sentirnos cómodo jugando”, agregó.

“Quimsa terminó segundo y es una realidad que son favoritos. Eso es no es más que la realidad. No nos molesta para nada que lleguemos desde atrás, y sabemos que eso no quiere decir nada, porque siempre hay sorpresas y nosotros estamos acá para jugar, para hacerles frente y para ganar”, dijo el bonaerense.

Durante el presente certamen, Quimsa cambió de entrenador. Se fue Manuel Córdoba y ahora está Leandro Ramella. “La llegada de Ramella a Quimsa lo levantó, lo puso bien. Más allá del entrenador, igual es un equipo que tiene muchos jugadores de nivel, un plantel largo de mucha jerarquía, y por eso siempre se arma para pelear”, manifestó Piñero.