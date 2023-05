Experiencia Queen llegó a Corrientes y rompió la barrera del tiempo

En un salón Gran Paraná repleto, se presentó el domingo por la noche Experiencia Queen, la banda que recrea en cada detalle al grupo de rock británico liderado por Freddie Mercury. Fue una velada en la que fanáticos de distintas generaciones corearon éxitos de la historia musical como Bohemian Rhapsody, Love of my life y claro que no faltó el eeeeoooo entre Freddie y el público.

Experiencia Queen estuvo en Corrientes con un show que revivió lo mejor de la banda británica conformada por Freddie Mercury (Mariano Zito), Brian May (César Barabino), Roger Taylor (Nicolás Cuenca) y John Deacon (Sergio Habat). Además del talento de los artistas que personificaron a estos grandes, el show fue impecable de principio a fin y supo revivir fielmente y con extremo respeto los detalles que colocaron a Queen entre los grandes de la historia musical mundial.

Con vestuarios e instrumentos originales, los músicos propusieron un viaje sonoro y emocional maravilloso donde adultos nostálgicos y adolescentes frenéticos corearon, gritaron, bailaron y hasta lloraron con temas como Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, We Are the Champions, Under Pressure y Another One Bites the Dust.

Fue noche mágica que supo romper la barrera del tiempo dando a los fanáticos la adrenalina y la potencia de un show en vivo, pero además sumando históricas escenas que logaron una interacción con el público como si los que estuvieran sobre el escenario fueran los propios Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

