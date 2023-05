Perpetuarse en el poder

El domingo comenzó el denominado “supermayo” electoral en la Argentina. Ocho provincias tendrán elecciones desdobladas de la nacional. Pasó el turno de Jujuy, Misiones y La Rioja, y el domingo será el de La Pampa, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán. Cada escenario, con distintas particularidades. En Tucumán, más de 1.270.000 ciudadanos se encuentran habilitados para votar. Elegirán gobernador, 49 legisladores provinciales, 19 intendentes, 184 concejales y 93 comisionados comunales. En esa provincia, la dirigencia política peronista, en colaboración con magistrados cómplices, ha logrado muchas veces vulnerar electoralmente los preceptos de la Constitución provincial.

Ese texto legal establece que la elección no puede realizarse con una antelación mayor a los dos meses de la culminación de los mandatos. Esta disposición fue reformada en 2006 puesto que, anteriormente, se autorizaba una anticipación de cuatro meses. Los constituyentes provinciales juzgaron que esa anticipación era demasiado exagerada e inconveniente para el manejo de los destinos de la provincia y redujeron entonces el lapso a la mitad. No obstante, un partido político objetó esa reforma y, sin citar a las demás fuerzas y contando con el apoyo interesado de la propia gobernación, la Justicia distrital declaró la inconstitucionalidad del nuevo artículo mediante una escandalosa sentencia que el Estado provincial no apeló. Esto permitió que las autoridades convocaran a elecciones para el domingo, con una anticipación de cinco meses y medio.

Por otro lado, en un enroque de sus actuales cargos, Osvaldo Jaldo y Juan Manzur encabezarán la fórmula a gobernador y vicegobernador por el Frente de Todos, siendo la postulación para la vicegobernación inconstitucional.

Desafiante, Manzur –gobernador por dos ejercicios consecutivos e, inmediatamente antes, vicegobernador también en dos oportunidades junto a José Alperovich– presentó un amparo cuestionando el artículo de la Constitución provincial que le impide volver a candidatearse como vicegobernador. Nuevamente, en otra sentencia aberrante, la Justicia provincial declaró por 3 a 2 la inconstitucionalidad de la referida disposición y le allanó a Manzur el camino para postularse al cargo. Cabe destacar, por si hubiera alguna duda respecto de cómo funciona el sistema de apoyos, que los tres firmantes fueron fiscales de Estado de la provincia, uno designado por Alperovich y los otros dos por Manzur.

Ambos casos, tanto la candidatura de Manzur como la anticipación del acto eleccionario están a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es de esperar que ratifique su jurisprudencia que impide la perpetuación en el poder de quienes ya se han desempeñado en cargos electivos por el tiempo máximo que fija la ley. De admitirse el esquema propuesto por Manzur, podría seguir candidateándose alternativamente al cargo de vicegobernador y, luego, al de gobernador y así, sucesivamente, por tiempo indefinido.

Convalidar que se anticipe el acto eleccionario y permitir que el actual mandatario vuelva a postularse al cargo de vicegobernador vulnera el texto de la Constitución provincial que no consiente estas repeticiones que provocan grave daño al principio republicano de alternancia en el cargo, cuya vigencia asegura la Constitución nacional.

Sentar un precedente de este tipo abriría seguramente las puertas a muchos otros mandatarios para invocar lo resuelto en propio beneficio y buscar también desoír el mandato constitucional. Una ciudadanía cansada de tantos abusos confía en que la Justicia ponga coto a semejantes dislates y vuelva las cosas al lugar del que no deberían salirse. Cuando los gobernantes han abandonado ya todo recato y solo buscan seguir cruzando límites, la República peligra. Es tiempo de cambios.