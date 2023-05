Villa negó la acusación de su ex y dijo que fue víctima de agresiones

El futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa aseguró ayer ser inocente al declarar en el juicio que le sigue como acusado de haber ejercido violencia de género contra su expareja Daniela Cortés en abril de 2020 en una vivienda de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning, y dijo era ella quien lo “arañaba” y “golpeaba”.

“El hecho que se me ha imputado nunca lo cometí”, dijo el delantero xeneize” al iniciar ayer su declaración ante la jueza Claudia Dávalos, a cargo del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, que lo juzga por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas” a su expareja Daniela Cortés.

Villa aseguró que la joven colombiana “era muy celosa” y “manipuladora”, que “estaba enamorado” de ella y que la conoció en 2018 cuando él era jugador del Tolima de Colombia, previo a su pase a Boca Juniors.

No obstante, al hablar del vínculo y las agresiones, dijo que quien era víctima de violencia era él: “Me arañaba. Yo usaba manga larga por vergüenza para que mis compañeros no vieran que me golpeaban en casa”, manifestó.

“Ella siempre quería tener el control de todo”, sostuvo.

Además, el futbolista la acusó de robarle dinero. “Salí del entrenamiento, fui a pagar una deuda de un Audi y no tenía el dinero. Ahí terminamos”, dijo Villa.

