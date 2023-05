Shakira fue vista con el campeón de la Fórmula 1 en Miami

Shakira fue vista por la prensa compartiendo una cena con el piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Esto, es de recordar, luego de haber sido reconocida por parte de la Billboard como la mujer del año, premio que, además, tuvo la oportunidad de entregarle su colega, el también colombiano, Maluma. En redes sociales, seguidores de la barranquillera han manifestado su contento con el hecho de que la cantautora esté tranquila con la decisión de iniciar un nuevo camino, en Miami.

La colombiana, entonces, compartió con otras celebridades en el Miami Grand Prix de la Fórmula 1, el 7 de mayo que recién pasó. Momentos después, de acuerdo con lo que dicen testigos, estuvo en el restaurante de Cipriani con el deportista. La cena, encuentro que para algunos se trató de una cita romántica, se dio luego de que terminara el Gran Premio F1. Hamilton, aseguran medios de comunicación especializados, quedó en cuarta posición con 56 puntos.

Es de recordar que fue a principios de abril cuando la cantante colombiana se despidió de Barcelona a través de sus redes sociales, luego de tomar la decisión de mudarse con su dos hijos, Milán y Sasha, a Miami, en Estados Unidos. En el país norteamericano, entonces, ha sido la protagonista de buenos momentos, tanto en su vida profesional como en la personal.

“Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o a aceptarse tal cual es. La búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no lo es, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a sí misma”, señaló la artista.

