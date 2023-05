Franco Laprovitta: "Seguridad y salud deben ser prioridad como mantener los barrios"

Con una propuesta sobre seguridad, salud y mantenimiento de los barrios más alejados del centro, la actual concejal capitalina Mercedes Franco Laprovitta busca su reelección como primera en la lista del Frente de Todos. "Queremos llevar al Concejo la voz de los más desprotegidos, pero también de los comerciantes y de quienes quieren esperar un colectivo o salir del colegio tranquilos", sostuvo.

"Nuestra propuesta es llevar la voz de los vecinos al Concejo, para que sean escuchadas las necesidades reales, no solo de los barrios, sino también de quienes viven más cerca del centro, porque vemos grandes obras que no fueron consultadas con los vecinos, pero al mismo tiempo veredas intransitables, o barrios aislados, anegados, donde la modernización no llegó", indicó la edil del peronismo.

"Pretendemos -dijo- plasmar proyectos superadores para llevar soluciones, generar un Estado presente en el cual, teniendo más concejales con nuestra visión, se pueda lograr control de la gestión y transparencia".

Al mismo tiempo dijo que pretenden "ser una oposición constructiva con propuestas de ideas y proyectos para que mejore la vida de los vecinos, porque Corrientes se ha extendido y mucho, pero las problemáticas principales son el mantenimiento de calles, la iluminación, el dengue, la falta de desmalezamiento y la inseguridad, que atraviesa transversalmente a la ciudad".

"Los más desprotegidos, que son los humildes, las vecinas y vecinos que no pueden llegar con una nota para un reclamo, son a quienes no se los escucha y queremos ser su voz, pero también la de los comerciantes que pagan tasas, la de los correntinos y correntinas que quieren esperar un colectivo o salir de un colegio sin ser asaltados, o recibir atención sin carencias en las salas de salud de los barrios".