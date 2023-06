Yacaré Manso: "La Inteligencia artificial deshumaniza el arte"

El músico y artista Yacaré Manso dialogó este jueves en El Litoral Radio sobre el uso de la Inteligencia artificial en el arte.

Las IA ( inteligencia artificial) se encuentran en pleno auge y las posibilidades de crear prácticamente cualquier cosa en pocos minutos atenta contra el corazón del arte.

Al respecto Yacaré Manso cree que "Las IA vinieron a cambiar el paradigma de la sociedad" y que "desde el punto de vista creativo es perjudicial y deshumanizante".

Es importante pensar a las IA en el mundo del arte, donde existe más corazón y alma y donde la posibilidad de traer voces de artistas que ya no están crea una "deshumanización del arte".

"Son seres que ya no están y es irremplazable la humanidad que falta, no me parece copado", señaló en el programa Mucho Humo.

Y agregó: "Vas a poder pintar como Picasso, cantar como Freddy Mercury y componer como Charly Gracía pero nada es real".