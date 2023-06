Destinarán más de 57 millones de peses en incentivo a la industria forestal correntina

n Esteban Borodowski, director de Producción Forestal de la Nación, se refirió en la última reunión con referentes productivos al escenario actual de la ejecución de pagos de planes forestales de la Ley 25.080. Participaron del encuentro, el miércoles en Buenos Aires, representantes del sector público y privado de las provincias, tanto en forma presencial y virtual de distintos puntos del país.

Mientras que el presupuesto asignado en 2020 fue de $254 millones, al 2021 incrementó a $265 millones y en 2022 a $529 millones, según precisó el sitio Argentina Forestal. “Para el 2023, el presupuesto asignado es de $590 millones, con un techo posible de 900 millones de pesos. Para el 2024 el presupuesto solicitado al Poder Ejecutivo Nacional es de $1900 millones, pero veremos cuánto finalmente se le asigna al sector forestal”, dijo el funcionario.

Aún las provincias no recibieron este año fondos de la deuda del incentivo forestal para los productores. En este sentido, Borodowski explicó que las primeras resoluciones de pagos de planes aprobados y listas para ejecutarse serán por un poco más de 152 millones de pesos en una primera partida a partir del próximo junio.

A la provincia de Corrientes se destinarán más de $57 millones, a Entre Ríos más de $36 millones y para Misiones más de $20 millones, al igual que para la provincia de Buenos Aires, seguidas por menores montos Santiago del Estero, Córdoba, Chubut, entre otras.

“Tenemos a la firma del secretario resoluciones de pagos por otros $164.709.935,10. Esto nos permitirá destinar fondos por $317.205.116,50, y nos queda por ejecutar aún $272.794.883,50”, aseguró el director de Producción Forestal.

La novedad fue la agilización lograda con resoluciones de pagos de beneficios fiscales que beneficiaron a 6 planes presentados desde Corrientes y Entre Ríos, por un total de más de 10 millones de pesos.

Intenciones

A nivel país la superficie solicitada para forestar ronda las 2374 hectáreas, siendo Corrientes la que registra mayor número de planes presentados y elevados a la Nación a la fecha: 2070 hectáreas. En el caso de algunas provincias como Misiones, no registra ninguna presentación aún este año de solicitudes con intenciones de forestar.

La actividad atraviesa una difícil situación y encendió el debate en la reunión la baja de presentaciones de intenciones de forestar en el marco de la promoción de la Ley 25.080, donde no hubo una evolución de superficies y cantidad de planes presentados, inspeccionados y aprobados entre 2020 y lo que va de 2023.

“Hay un claro comportamiento a la baja en planes que se refleja en superficies inspeccionadas y también en solicitudes de planes presentados con intenciones de forestar bajo la Ley 25.080. Pero también esto podría ser un indicador de demanda de fortalecimiento de las instituciones provinciales. Este resultado surge de un análisis que hicimos en nuestra dirección, y ahora comenzaremos a consultar con las provincias si es este el problema o es otro. Parecería ser que hay intención de plantar, en algunas provincias llegan a presentar proyectos, pero después no logran certificar la plantación al momento de la presentación o se constató que no fue lograda por alguna otra cuestión. Esta tendencia es muy preocupante para la industria que depende de la continuidad a futuro de la materia prima existente y hay que analizar cómo podemos revertir. Tampoco quiere decir que no se esté plantando. Con el inventario forestal, podremos detectar las superficies que se están forestando fuera de la operatoria”, dijo la directora nacional de Desarrollo Foresto-industrial de la Secretaría de Agricultura de la Nación, Sabina Vetter.

La funcionaria compartió un gráfico en el que se reflejan bajas o nulas presentaciones de solicitudes de planes forestales en el 2022 en algunas provincias, cerrando el año con un total de 47.941 hectáreas solicitada para plantar; mientras que para el presente año prácticamente solo unas pocas superficies en Corrientes (2070 ha) y Entre Ríos (242 ha), Santiago del Estero (39 ha) y Santa Fe (29 ha) en lo que va del año. Misiones, ante el organismo nacional, no elevó todavía ninguna carpeta de planes solicitados a junio de 2023.

Reunión

El encuentro abordó un temario de cuatro puntos centrales: un informe respecto a la ejecución del Presupuesto 2023, dos modificaciones propuestas para la Ley 25.080 vinculado al antecedente del fondo extrapresupuestario del Seguro Verde a través del Prosa (Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros) y, por otro lado, el Artículo 4 de la ley, un análisis SIG sobre las estadísticas disponibles para el sector, y cerraron abordando el planteo de la Faima que resultó del Congreso Maderero en Santiago del Estero sobre la necesidad de contar con información actualizada y estratégica sobre la matriz productiva del sector forestal, con una metodología unificada en las provincias de la Mesopotamia.

Sobre este último tema que fue debatido en los últimos días tras el congreso maderero, Vetter -junto con Matías Gaute del área SIG- detallaron los recursos del organismo nacional para determinar el activo forestal y convocó a las autoridades provinciales a trabajar en conjunto.

“Muchas veces tenemos información, pero no llega al usuario final, y por ello nos hacemos eco del pedido de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima) que lo hizo públicamente, principalmente a la Mesopotamia, donde las autoridades ya han dado su respuesta y desde la Nación queremos ir por el mismo camino”, dijo la directora.

El sitio Argentina Forestal señaló que la reunión tuvo una duración de tres horas y las exposiciones de los asistentes marcaron el debate de los temas que preocupan a los productores, empresarios e inversores respecto a la baja sostenida en el país en superficie anual forestada, con índices pocos favorables para la actividad.

Desde el sector privado se planteó -nuevamente- sobre el exceso de requisitos que consideran una “burocracia administrativa” que existe en la operatoria, analizada como una de las principales causas que aleja a profesionales y pequeños productores por el sistema de promoción, sumado a la demora histórica que tiene el régimen en el pago de los aportes económicos no reintegrables y beneficios de estabilidad fiscal, que se mantienen con varios años de atraso respecto a la campaña forestal presentada por el forestador y que en la actualidad –ante la inflación que rige en el país– requiere de una actualización de costos ajustada a la realidad económica.