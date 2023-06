Corrientes debuta contra Río Negro en el Argentino

Más Info

Los doce jugadores que estarán a disposición de Mauricio Centurión en el seleccionado correntino son Nicolás Vallejos (4), Alexis Acosta (5), Patricio Ávalos (6), Alan Ruiz Díaz (7), Joaquín Almozni (8), Rafael Lemos (9), Lautaro Chaparro (10), Luciano Arce (11), Laureano Maidana (12), Lorenzo Ortellado (13), Luciano Álvarez (14) y Bautista Sinatra (15).

La primera fecha de la fase final del Campeonato Argentino de seleccionados masculinos U13 se desarrollará hoy en cancha de Regatas de acuerdo con el siguiente detalle:

15.00 Tucumán vs. Capital Federal (FeBamba)

17.00 Entre Ríos vs. Mendoza

19.00 Córdoba vs. Neuquén

20.45 Acto inaugural

21.30 Corrientes vs. Río Negro.